Рыбака поймали на взятке в Волгоградской области





Возбуждено уголовное дело в отношении задержанного за незаконный улов 42-летнего рыбака, который в отделе полиции пытался подкупить оперуполномоченного. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие (ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ).

Следствие установило, что 12 ноября этого года сотрудники полиции задержали местного жителя, который незаконно рыбачил. Когда мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, не желая быть привлеченным к ответственности, он вручил сотруднику полиции 12 тысяч рублей. После этого мужчина был задержан. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления.



