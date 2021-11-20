Происшествия 20.11.2021 10:02
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20.11.2021 10:02
Один человек пострадал в столкновении легкового автомобиля с дорожным ограждением и «КамАЗом» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла ночью на мосту через реку Царица.
По предварительной информации, 45-летний водитель машины «ЗАЗ», который следовал в сторону Ворошиловского района, напротив световой опоры №1 на мосту не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого легковой автомобиль откинуло на «КамАЗ». Грузовик двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали.
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