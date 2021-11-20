



Один человек пострадал в столкновении легкового автомобиля с дорожным ограждением и «КамАЗом» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла ночью на мосту через реку Царица.

По предварительной информации, 45-летний водитель машины «ЗАЗ», который следовал в сторону Ворошиловского района, напротив световой опоры №1 на мосту не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого легковой автомобиль откинуло на «КамАЗ». Грузовик двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали.



