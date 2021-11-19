Федеральные новости

В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсии

Федеральные новости 19.11.2021 08:28
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19.11.2021 08:28


Об этом заявил накануне на совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стенограмму, опубликованную на сайте Кремля, в частности, глава государства  предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум до 12654 рублей – на тысячу больше, чем в настоящее время. Рост составит 8,6% - это на уровне сегодняшней инфляции. Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ – в  будущем году также на 8,6 процента, в абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц.
«Это решение тоже затрагивает многих наших граждан, и дело даже опять же не в абсолютной величине – дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», - подчеркнул президент.
Администрация президента должна подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Глава государства внесет их в Государственную думу уже в ближайшее время. 
При этом, заявил Владимир Путин, в правительстве и в администрации президента также прорабатываются предложения по  конкретным параметрам индексации пенсий.  «Вернёмся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели. Мы вчера тоже об этом говорили, я прошу это иметь в виду и представить в ближайшее время предложения», - подчеркнул глава государства.

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