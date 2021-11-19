В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсии





Об этом заявил накануне на совещании по социальным вопросам президент Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на стенограмму, опубликованную на сайте Кремля, в частности, глава государства предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум до 12654 рублей – на тысячу больше, чем в настоящее время. Рост составит 8,6% - это на уровне сегодняшней инфляции. Одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ – в будущем году также на 8,6 процента, в абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц.

«Это решение тоже затрагивает многих наших граждан, и дело даже опять же не в абсолютной величине – дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», - подчеркнул президент.

Администрация президента должна подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Глава государства внесет их в Государственную думу уже в ближайшее время.

При этом, заявил Владимир Путин, в правительстве и в администрации президента также прорабатываются предложения по конкретным параметрам индексации пенсий. «Вернёмся к ним в ближайшее время, посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели. Мы вчера тоже об этом говорили, я прошу это иметь в виду и представить в ближайшее время предложения», - подчеркнул глава государства.



