Спорт

Руководству волгоградского «Ротора» прочат отставки

Спорт 18.11.2021 11:11
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18.11.2021 11:11


Руководство «Ротора» могут отправить в отставку. Как сообщает ИА «Высота 102», информацию об этом распространил Матч ТВ. Так, до конца осенней части Олимп-Первенства ФНЛ свой пост может покинуть главный тренер Дмитрий Хохлов, а также генеральный и спортивный директора клуба — Андрей Рекечинский и Эдуард Панасюк.  
Решение может быть принято уже сегодня, прогнозирует спортивный канал. Напомним, как сообщали федеральные СМИ, «Ротор» не увольняет Хохлова, поскольку в этом случае клубу придется выплатить ему неустойку и сразу рассчитать весь тренерский штаб. Временно заменить Хохлова может тренер «Ротора-2» Алексей Жданов. 
Между тем, до конца осенней сессии игр «Ротору» осталось сыграть с «Балтикой» и «Факелом». После вчерашнего проигрыша одному из аутсайдеров первенства ФНЛ «Металлургу» из Липецка волгоградский клуб опустился на 16-ое место. Если раньше у болельщиков «Ротора» были надежды, что команда вернется в премьер-лигу, то теперь над клубом нависла угроза вылета из ФНЛ. Многие фанаты винят в неудачах «Ротора» не только главных тренеров, которых руководство клуба постоянно меняет, но и гендиректора Андрея Рекечинского, а также руководителя облкомспорта Александра Глинянова. 

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