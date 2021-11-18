На волгоградских дорогах из-за тумана бьются машины





На трассе «Краснослободск-Средняя Ахтуба» сегодня не обошлось без ДТП из-за сильного тумана, который окутал Волго-Ахтубинскую пойму. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, к счастью, все остались живы, но вот двигаться по трассе надо с особой осторожностью. «Видимость очень плохая, все едут медленно, но все равно опасно», - делятся водители.

В Волгограде, впрочем, проблем с движением почти нет – туман навис над Волгой. Самолеты в волгоградском аэропорту вылетают и взлетают также по расписанию.



