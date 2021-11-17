Новый Volkswagen Teramont: семейный кроссовер уже в Волгограде





Новый среднеразмерный кроссовер Teramont уже доступен для заказа в салонах официального дилера Volkswagen в Волгограде компании «Волга-Раст». Цена модели от 3.846.000 рублей*.

– Самая габаритная модель в современной линейке автомобилей Volkswagen.

– Безупречная динамика с двигателями 220 л.с. и 249 л.с.

– Передовая электроника и интеллектуальная безопасность.

– Надежная управляемость и инновационная LED[1] -оптика.

– Широкий выбор комплектаций - Respect[2], Status[3], Exclusive[4], R-Line[5].

[6] (5075 х 1960 х 1747 мм при колесной базе в 1663 мм). Благодаря этому, салонное пространство также максимальное – в машине могут свободно и комфортно разместиться семь взрослых человек или большая семья с детьми. Багажное отделение составляет почти рекордные 583 литра, со сложенным третьим рядом – 1.571 л, а при дополнительно сложенном втором – 2.741 л. Volkswagen Teramont – одна из самых габаритных моделей бренда на базе модульной платформы MQB(5075 х 1960 х 1747 мм при колесной базе в 1663 мм). Благодаря этому, салонное пространство также максимальное – в машине могут свободно и комфортно разместиться семь взрослых человек или большая семья с детьми. Багажное отделение составляет почти рекордные 583 литра, со сложенным третьим рядом – 1.571 л, а при дополнительно сложенном втором – 2.741 л.

Машина тяжелая – до 2.122 кг, но динамичная и имеет прекрасную управляемость. Под капотом в кроссоверах для российского рынка устанавливаются два бензиновых «атмосферника» на 220 и 249 л.с., работающие в маре с 8-ступенчатым «автоматом» и автоматически подключаемым полным приводом 4Motion[7].

Электронные опции

Кроссовер Volkswagen Teramont укомплектован самыми современными электронными технологиями помощи водителю:

• адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического выбора режима подвески 4MOTION Active Control[8] и экстренного торможения;

• помощь при перестроении Side Assist[9] /Rear Traffic Alert[10];

• контроль дистанции спереди Front Assist[11] /автоторможение City Emergency Braking[12];

• система контроля пешеходов Pedestrian Monitoring[13];

• новые светодиодные фары со статической подсветкой поворотов и вспомогательным освещением;

• асферическое наружное зеркало водителя;

• датчики дождя и объема;

• пакет «зимних» опций + высокомощный генератор.

Функции, которые недоступны в базовых бюджетных комплектациях можно докупать опционально в дилерских центрах Volkswagen.

Интеллектуальная безопасность

В кроссоверах нового поколения Teramont представлен также полный спектр систем интеллектуальной безопасности:

• курсовая устойчивость (ESP[14]) + антиблокировочная система торможения (ABS[15]);

• антиблокировка дифференциала (EDL[16]) + система антипробуксовки (ASR[17]) + регулировка тягового момента (EDTC[18]);

• контроль движения на спуске и подъеме;

• электромеханический стояночный тормоз;

• контроль давления в шинах.

Из пассивных систем безопасности представлены усиленный дополнительными ребрами жесткости кузов, передние подушки безопасности, передние и задние боковые шторки, поясничные подпоры и травмобезопасные подголовники, 3-точечные ремни безопасности, индикаторы непристегнутых ремней безопасности, детский замок и крепления Isofix[19], система аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок и противоугонное устройство.

Салон

Внутри в Volkswagen Teramont - удобная цифровая приборная панель, регулируемая рулевая стойка с электромеханическим усилителем и защитой от буксировки, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access[20], электропривод двери багажника.

В салоне оборудован 3-зонный климат контроль (антиаллерген), есть теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, внутреннее затемняющееся зеркало заднего вида,

центральный передний и задние подлокотники, вещевые ниши, макияжные зеркала, металлические накладками на дверные пороги. Каждое место в салоне имеет индивидуальную подсветку сверху и снизу, боковые солнцезащитные шторки, LED[1] -светильники в дверях, салонный коврик, розетку на 12V, USB[21] -разъемы. В багажнике оборудована шторка с роликовым механизмом.

Во всех комплектациях нового Volkswagen Teramont устанавливается мультимедиа/навигационная система Discover Media[22], которая управляется с интерактивного экрана цветного 8-дюймового дисплея, есть инновационная беспроводная зарядка для мобильного телефона и 6 акустических динамиков.

Комплектации

Конструкторы Volkswagen предлагают для российского рынка 4 комплектации нового кроссовера Teramont

Respect

Базовая версия кроссовера оснащена LED[1] -фарами Basis Plus[23] с дневными ходовыми огнями и динамическим автокорректором, бамперами и рейлингами в цвет кузова и 18-дюймовыми дисками Titan[24]. Из функциональных опций представлены: помощь при парковке, передние и задние датчики, камера заднего вида и опция электроподогрева передних сидений, рулевого колеса. В салоне – регулируемые водительское и пассажирские сидения (6-10 положений) с обивкой из эко-кожи, цифровая приборная 8-дюймовая панель с поддержкой интерфейса App-Connect[25].

Status

В этой комплектации предлагаются LED[1] -фары Top с ходовыми огнями и динамическим автокорректором. Пакет опций дополнен электроподогревом передних/задних боковых сидений, регулируемыми боковыми зеркалами с «памятью». Также доступен к покупке опциональный пакет «Техника» (круговой обзор Area View[26], Park Assist[27] и электроскладывающиеся боковые зеркала заднего вида). Водительское место оборудовано реконфигурируемой 10-дюймовой панелью приборов Pro и ТОП-комфортным сиденьем с «памятью», вентиляцией и подогревом. Обивка салона – комбинированная, текстиль с перфорированной кожей Vienna[28], есть многоцветная атмосферная подсветка интерьера.

Exclusive

Эта версия кроссовера укомплектована ассистентами автоматического управления оптикой Light Assist[29], парковочным ассистентом, ассистент движения по полосе Lane Assist[30] и системой кругового обзора. В машине также дополнительно – электроскладывающиеся зеркала заднего вида с «памятью», хромированная отделка боковых стекол и 20-дюймовыми дисками Capricorn[31].

R-Line

Топовая версия Volkswagen Teramont может на выбор комплектоваться одним из двух движков (220 и 249 л.с.). В салоне - стальными накладками на педали, мультифункциональное кожаное рулевое колесо Nappa[32] с обогревом, декоративные накладки и логотип R-Line[5]. Внешне машина дополнена бамперами с глянцевыми вставками, усиленным диффузором, логотипом на крыльях и радиаторной решетке, 20-дюймовыми колесными дисками R-Line Sebring[33].

Для любой комплектации Volkswagen Teramont можно дополнительно установить сдвижную панорамную крышу, стояночный отопитель с ПДУ и таймером, индивидуальные сиденья второго пассажирского ряда.

Автомобили Volkswagen производятся на 50 заводах в 14 странах и успешно продаются по всему миру. Только в 2020 году было продано более 9 миллионов машин бренда с ДВС и более 230 тысяч электрокаров. В России за прошлый год было продано более 100 тысяч авто, что увеличило рыночную долю автопроизводителя до 6.7%.

Новый Volkswagen Teramont уже в продаже в Волгограде. Чтобы пройти тест-драйв и заказать автомобиль, обратитесь в салон официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане (ул. Землячки, 82 Г) или по тел.: +7 8442 78 11 11.

*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect (Респект) 2021 и 2022МГ. 220л.с. При покупке до 30.11.2021. Предложение не является публичной офертой.

Перевод:

[1] LED - (англ.) светодиоод или светоизлучаающий диод, транслитерация Лэд.

[2] Respect- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Респект.

[3]Status- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Статус.

[4] Exclusive- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Эксклюзиве.

[5]R-Line - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Эр-Лан.

[6] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten), немецкая модульная платформа, транслитерация ЭмКьюБи.

[7] 4Motion - (англ.) ассистент движения на спуске, транслитерация 4Мошн.

[8] 4MOTION Active Control - (англ.) функция автоматического выбора режима подвески, транслитерация 4Мошн Эктив Контрол.

[9] Side Assist - (англ.) функция помощи при перестроении автомобиля, транслитерация Сайд Ассист.

[10] Rear Traffic Alert - (англ.) при угрозе столкновения эта функция предупреждает водителя звуковым сигналом и применяет экстренное торможение, транслитерация Реар Траффик Алерт.

[11] Front Assist - (англ.) система контроля дистанции спереди автомобиля, транслитерация Фронт Ассист.

[12] City Emergency Braking - (англ.) функция автоторможения, транслитерация Сити Эмердженси Брэкинг.

[13] Pedestrian Monitoring - (англ.) система контроля пешеходов, транслитерация Рэдэстрэйн Мониторинг.

[14] ESP - (англ.) электронная система контроля устойчивости автомобиля, транслитерация ЭСП.

[15] ABS - (англ.) система антиблокировки тормозов в автомобиле, транслитерация АБС.

[16] EDL - (англ.) электронная блокировка дифференциала, транслитерация ЭДЛ.

[17] ASR - (англ.) система антипробуксовки, транслитерация АСР.

[18] EDTC- (англ.) функция регулировки тягового момента, транслитерация ЭДТС.

[19] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[20] Keyless Access - (англ.) функция бесключевого доступа и запуска двигателя, транслитерация Кэйлесс Аксесс.

[21] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

[22] Discover Media - (англ.) навигационная система, транслитерация Дисковер Медиа.

[23] Basis Plus- (англ.) тип фар в автомобиле, транслитерация Басис Плюс.

[24] Titan - (англ.) 18-дюймовые диски, транслитерация Титан.

[25] App-Connect - (англ.) функция, которая позволит подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп-Коннект.

[26] Area View - (англ.) функция кругового обзора, транслитерация Ареа Вэйв.

[27] Park Assist - (англ.) функция, которая поможет маневрировать при выполнении парковки автомобиля, транслитерация Парк Ассист.

[28] Vienna - (англ.) перфорированная кожаная обивка для сиденьев, транслитерация Виенна.

[29] Light Assist - (англ.) автоматическая система управления дальним светом (ассистент дальнего света), транслитерация Лайт Ассист.

[30] Lane Assist - (англ.) ассистент движения по полосе, транслитерация Лайн Ассист.

[31] Capricorn - (англ.) 20-дюймовые диски, транслитерация Каприкорн.

[32] Nappa - (англ.) мультифункциональное кожаное рулевое колесо, транслитерация Наппа.

[33] R-Line Sebring - (англ.) 20-дюймовые колесные диски, транслитерация Эр Лайн Себринг.



