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Новый Volkswagen Teramont: семейный кроссовер уже в Волгограде

Полезно знать 17.11.2021 10:35 Реклама
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17.11.2021 10:35 Реклама


Новый среднеразмерный кроссовер Teramont уже доступен для заказа в салонах официального дилера Volkswagen в Волгограде компании «Волга-Раст». Цена модели от 3.846.000 рублей*.
– Самая габаритная модель в современной линейке автомобилей Volkswagen.
– Безупречная динамика с двигателями 220 л.с. и 249 л.с.
– Передовая электроника и интеллектуальная безопасность.
– Надежная управляемость и инновационная LED[1] -оптика.
– Широкий выбор комплектаций - Respect[2], Status[3], Exclusive[4], R-Line[5].
Volkswagen Teramont – одна из самых габаритных моделей бренда на базе модульной платформы MQB[6]  (5075 х 1960 х 1747 мм при колесной базе в 1663 мм). Благодаря этому, салонное пространство также максимальное – в машине могут свободно и комфортно разместиться семь взрослых человек или большая семья с детьми. Багажное отделение составляет почти рекордные 583 литра, со сложенным третьим рядом – 1.571 л, а при дополнительно сложенном втором – 2.741 л. 
Машина тяжелая – до 2.122 кг, но динамичная и имеет прекрасную управляемость. Под капотом в кроссоверах для российского рынка устанавливаются два бензиновых «атмосферника» на 220 и 249 л.с., работающие в маре с 8-ступенчатым «автоматом» и автоматически подключаемым полным приводом 4Motion[7].
Электронные опции
Кроссовер Volkswagen Teramont укомплектован самыми современными электронными технологиями помощи водителю:
• адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического выбора режима подвески 4MOTION Active Control[8]  и экстренного торможения;
• помощь при перестроении Side Assist[9] /Rear Traffic Alert[10];
• контроль дистанции спереди Front Assist[11] /автоторможение City Emergency Braking[12];
• система контроля пешеходов Pedestrian Monitoring[13];
• новые светодиодные фары со статической подсветкой поворотов и вспомогательным освещением;
• асферическое наружное зеркало водителя;
• датчики дождя и объема;
• пакет «зимних» опций + высокомощный генератор.
Функции, которые недоступны в базовых бюджетных комплектациях можно докупать опционально в дилерских центрах Volkswagen.
Интеллектуальная безопасность
В кроссоверах нового поколения Teramont представлен также полный спектр систем интеллектуальной безопасности:
• курсовая устойчивость (ESP[14]) + антиблокировочная система торможения (ABS[15]);
• антиблокировка дифференциала (EDL[16]) + система антипробуксовки (ASR[17]) + регулировка тягового момента (EDTC[18]);
• контроль движения на спуске и подъеме;
• электромеханический стояночный тормоз;
• контроль давления в шинах.
Из пассивных систем безопасности представлены усиленный дополнительными ребрами жесткости кузов, передние подушки безопасности, передние и задние боковые шторки, поясничные подпоры и травмобезопасные подголовники, 3-точечные ремни безопасности, индикаторы непристегнутых ремней безопасности, детский замок и крепления Isofix[19], система аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок и противоугонное устройство. 
Салон
Внутри в Volkswagen Teramont - удобная цифровая приборная панель, регулируемая рулевая стойка с электромеханическим усилителем и защитой от буксировки, бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access[20], электропривод двери багажника. 
В салоне оборудован 3-зонный климат контроль (антиаллерген), есть теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом, внутреннее затемняющееся зеркало заднего вида, 
центральный передний и задние подлокотники, вещевые ниши, макияжные зеркала, металлические накладками на дверные пороги. Каждое место в салоне имеет индивидуальную подсветку сверху и снизу, боковые солнцезащитные шторки, LED[1] -светильники в дверях, салонный коврик, розетку на 12V, USB[21] -разъемы.  В багажнике оборудована шторка с роликовым механизмом. 
Во всех комплектациях нового Volkswagen Teramont устанавливается мультимедиа/навигационная система Discover Media[22], которая управляется с интерактивного экрана цветного 8-дюймового дисплея, есть инновационная беспроводная зарядка для мобильного телефона и 6 акустических динамиков.
Комплектации
Конструкторы Volkswagen предлагают для российского рынка 4 комплектации нового кроссовера Teramont:
Respect 
Базовая версия кроссовера оснащена LED[1] -фарами Basis Plus[23]  с дневными ходовыми огнями и динамическим автокорректором, бамперами и рейлингами в цвет кузова и 18-дюймовыми дисками Titan[24]. Из функциональных опций представлены: помощь при парковке, передние и задние датчики, камера заднего вида и опция электроподогрева передних сидений, рулевого колеса. В салоне – регулируемые водительское и пассажирские сидения (6-10 положений) с обивкой из эко-кожи, цифровая приборная 8-дюймовая панель с поддержкой интерфейса App-Connect[25]
Status 
В этой комплектации предлагаются LED[1] -фары Top с ходовыми огнями и динамическим автокорректором. Пакет опций дополнен электроподогревом передних/задних боковых сидений, регулируемыми боковыми зеркалами с «памятью». Также доступен к покупке опциональный пакет «Техника» (круговой обзор Area View[26], Park Assist[27]  и электроскладывающиеся боковые зеркала заднего вида). Водительское место оборудовано реконфигурируемой 10-дюймовой панелью приборов Pro и ТОП-комфортным сиденьем с «памятью», вентиляцией и подогревом. Обивка салона – комбинированная, текстиль с перфорированной кожей Vienna[28], есть многоцветная атмосферная подсветка интерьера. 
Exclusive 
Эта версия кроссовера укомплектована ассистентами автоматического управления оптикой Light Assist[29], парковочным ассистентом, ассистент движения по полосе Lane Assist[30] и системой кругового обзора. В машине также дополнительно – электроскладывающиеся зеркала заднего вида с «памятью», хромированная отделка боковых стекол и 20-дюймовыми дисками Capricorn[31]
R-Line 
Топовая версия Volkswagen Teramont может на выбор комплектоваться одним из двух движков (220 и 249 л.с.). В салоне - стальными накладками на педали, мультифункциональное кожаное рулевое колесо Nappa[32] с обогревом, декоративные накладки и логотип R-Line[5]. Внешне машина дополнена бамперами с глянцевыми вставками, усиленным диффузором, логотипом на крыльях и радиаторной решетке, 20-дюймовыми колесными дисками R-Line Sebring[33].
Для любой комплектации Volkswagen Teramont можно дополнительно установить сдвижную панорамную крышу, стояночный отопитель с ПДУ и таймером, индивидуальные сиденья второго пассажирского ряда. 
Автомобили Volkswagen производятся на 50 заводах в 14 странах и успешно продаются по всему миру. Только в 2020 году было продано более 9 миллионов машин бренда с ДВС и более 230 тысяч электрокаров. В России за прошлый год было продано более 100 тысяч авто, что увеличило рыночную долю автопроизводителя до 6.7%. 
Новый Volkswagen Teramont уже в продаже в Волгограде. Чтобы пройти тест-драйв и заказать автомобиль, обратитесь в салон официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане (ул. Землячки, 82 Г) или по тел.: +7 8442 78 11 11.  
*Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Respect (Респект) 2021 и 2022МГ. 220л.с. При покупке до 30.11.2021. Предложение не является публичной офертой.
Перевод:
[1] LED - (англ.) светодиоод или светоизлучаающий диод, транслитерация Лэд.
[2] Respect- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Респект.
[3]Status- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Статус.
[4] Exclusive- (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Эксклюзиве.
[5]R-Line - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Эр-Лан.
[6] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten), немецкая модульная платформа, транслитерация ЭмКьюБи.
[7] 4Motion - (англ.)  ассистент движения на спуске, транслитерация 4Мошн.
[8] 4MOTION Active Control - (англ.)  функция автоматического выбора режима подвески, транслитерация 4Мошн Эктив Контрол.
[9] Side Assist - (англ.)  функция помощи при перестроении автомобиля, транслитерация Сайд Ассист.
[10] Rear Traffic Alert - (англ.)  при угрозе столкновения эта функция предупреждает водителя звуковым сигналом и применяет экстренное торможение, транслитерация Реар Траффик Алерт.
[11] Front Assist - (англ.)  система контроля дистанции спереди автомобиля, транслитерация Фронт Ассист.
[12] City Emergency Braking - (англ.)  функция автоторможения, транслитерация Сити Эмердженси Брэкинг.
[13] Pedestrian Monitoring - (англ.) система контроля пешеходов, транслитерация Рэдэстрэйн Мониторинг.
[14] ESP - (англ.) электронная система контроля устойчивости автомобиля, транслитерация ЭСП.
[15] ABS - (англ.) система антиблокировки тормозов в автомобиле, транслитерация АБС. 
[16] EDL - (англ.) электронная блокировка дифференциала, транслитерация ЭДЛ.
[17] ASR - (англ.) система антипробуксовки, транслитерация АСР.
[18] EDTC- (англ.) функция регулировки тягового момента, транслитерация ЭДТС.
[19] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.
[20] Keyless Access - (англ.) функция бесключевого доступа и запуска двигателя, транслитерация  Кэйлесс Аксесс.
[21] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.
[22] Discover Media - (англ.) навигационная система, транслитерация  Дисковер Медиа.
[23] Basis Plus- (англ.) тип фар в автомобиле, транслитерация  Басис Плюс.
[24] Titan - (англ.) 18-дюймовые диски, транслитерация  Титан.
[25] App-Connect  - (англ.) функция, которая позволит подключить смартфон к информационно-развлекательной системе вашего автомобиля, транслитерация Эпп-Коннект.
[26] Area View - (англ.) функция кругового обзора, транслитерация Ареа Вэйв.
[27] Park Assist - (англ.) функция, которая поможет маневрировать при выполнении парковки автомобиля, транслитерация Парк Ассист.
[28] Vienna - (англ.) перфорированная кожаная обивка для сиденьев, транслитерация Виенна.
[29] Light Assist - (англ.) автоматическая система управления дальним светом (ассистент дальнего света), транслитерация Лайт Ассист.
[30] Lane Assist - (англ.) ассистент движения по полосе, транслитерация Лайн Ассист.
[31] Capricorn - (англ.) 20-дюймовые диски, транслитерация Каприкорн.
[32] Nappa - (англ.) мультифункциональное кожаное рулевое колесо, транслитерация Наппа.
[33] R-Line Sebring - (англ.) 20-дюймовые колесные диски, транслитерация Эр Лайн Себринг.

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