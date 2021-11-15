Здравоохранение

Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской области

Здравоохранение 15.11.2021 17:01
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15.11.2021 17:01


Должность  главного врача Урюпинской ЦРБ занял  Геннадий Дмитриевич Сизов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, назначение состоялось по рекомендации экспертного совета по вопросам кадровой политики при облкомздраве. 
Геннадий Сизов родился в Волгограде,  в 2010 году окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». По специальности «Анестезиология и реаниматология» окончил ординатуру, затем прошёл профессиональную переподготовку по направлениям «Трансфузиология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
С 2011 года работал в ГБУЗ Котельниковская ЦРБ врачом  анестезиологом-реаниматологом, позднее - заместителем  главного врача. В 2020 году он возглавил центральную районную больницу Дубовского района Ростовской области.
Бывший главный врач Урюпинской ЦРБ Владимир Макаров, напомним,  скончался от инсульта в сентябре этого года на 55-ом году жизни. 

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