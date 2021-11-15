Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской области





Должность главного врача Урюпинской ЦРБ занял Геннадий Дмитриевич Сизов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, назначение состоялось по рекомендации экспертного совета по вопросам кадровой политики при облкомздраве.

Геннадий Сизов родился в Волгограде, в 2010 году окончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». По специальности «Анестезиология и реаниматология» окончил ординатуру, затем прошёл профессиональную переподготовку по направлениям «Трансфузиология» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2011 года работал в ГБУЗ Котельниковская ЦРБ врачом анестезиологом-реаниматологом, позднее - заместителем главного врача. В 2020 году он возглавил центральную районную больницу Дубовского района Ростовской области.

Бывший главный врач Урюпинской ЦРБ Владимир Макаров, напомним, скончался от инсульта в сентябре этого года на 55-ом году жизни.



