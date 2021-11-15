Расследования

Браконьеров с тушами косуль задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)

Расследования 15.11.2021 15:05
0
15.11.2021 15:05




Двоих браконьеров с разделанными тушами косуль задержали полицейские в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, заметив оперативников, один из мужчин пытался избавиться от оружия.

О незаконной охоте в полицию сообщил егерь местного лесничества, который услышал выстрел из ружья. На место происшествия прибыли участковый полиции и оперативники уголовного розыска. На месте полицейские обнаружили автомобиль, а позже двоих мужчин, которые на лодке пытались причалить к берегу реки Дон. Один из мужчин бросил ружье в реку, чтобы избавиться от него. В ходе досмотра лодки полицейские обнаружили туши косуль и 38 патронов. Позже в воде было найдено ружье марки ИЖ18 Е 12-калибра.

За браконьерство задержаны двое безработных жителей станицы Клетская 31 и 37 лет. Один из мужчин уже имеет судимость. Установлено, что косуль они застрелили из незарегистрированного ружья без лицензии на охоту. Оба сознались в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по п "а", ч.1. ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).
В настоящее время проводятся экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия. Кроме этого, в отношении подозреваемых составлен административный протокол по ст. 20.8 К об АП РФ (Нарушение правил производства, приобретения, хранения, ношения, оружия и патронов к нему).



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
15.11.2021 16:29
Расследования 15.11.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 12:28
Расследования 15.11.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 12:15
Расследования 15.11.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.11.2021 10:50
Расследования 15.11.2021 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2021 18:15
Расследования 14.11.2021 18:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2021 15:31
Расследования 14.11.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.11.2021 14:40
Расследования 14.11.2021 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2021 19:38
Расследования 13.11.2021 19:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2021 13:25
Расследования 13.11.2021 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.11.2021 10:29
Расследования 13.11.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2021 15:29
Расследования 12.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.11.2021 10:13
Расследования 12.11.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 17:43
Расследования 11.11.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 15:32
Расследования 11.11.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.11.2021 14:58
Расследования 11.11.2021 14:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:53
Волгоградцам объяснили роль их соседей в закончившейся переписиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
В Волгограде помогавшая постковидникам врач умерла от COVID-19Смотреть фотографии
17:01
Нового главного врача Урюпинской ЦРБ нашли в Ростовской областиСмотреть фотографии
16:45
«Ситиматик-Волгоград» запускает выгодную акцию для должниковСмотреть фотографии
16:29
В провале стройки за 20 миллионов обвиняется районный чиновник в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:00
Жители Юга и Северного Кавказа больше других россиян интересуется покупками онлайнСмотреть фотографии
15:49
На севере Волгоградской области лег первый снегСмотреть фотографии
15:05
Браконьеров с тушами косуль задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:19
Подросток украл из павильонов в Волгограде конфеты и петардыСмотреть фотографии
13:49
Комиссия допустила на выборы мэра Волгограда троих кандидатовСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде начался суд над бывшим председателем облкомприродыСмотреть фотографии
13:00
Экс-глава района Волгограда устроился в администрацию ЭлистыСмотреть фотографии
12:44
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась за суткиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградец взыскал 150 тысяч рублей за травму сына в VIP-зале аэропорта "Шереметьево"Смотреть фотографии
12:15
В Волгограде бывший следователь сменит служебный кабинет на тюремную камеруСмотреть фотографии
11:15
Мчавшийся на красный водитель Mercedes устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
За хранение 18 тыс бутылок спирта волжанина отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде к Новому году установят шар почти за 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:22
С нового года все больничные листы станут электроннымиСмотреть фотографии
10:14
Легковушка на встречке влетела в грузовик-холодильник в ВолжскомСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом торопливый водитель чуть не убил ребенкаСмотреть фотографии
09:04
Волгоградские депутаты усложнят жизнь для непривитыхСмотреть фотографии
08:02
Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в «Сколково» 5-8 декабряСмотреть фотографии
19:01
Росстат зафиксировал сокращение числа вакансий в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:15
Суд в Волгограде взыскал 21,5 млн рублей с коммерсанта за провальную стройку детсадаСмотреть фотографии
16:41
На шлюзах Волжской ГЭС завершается навигацияСмотреть фотографии
15:42
«Лучшее лекарство для постковидников»: в оранжереях под Волгоградом открылся бал хризантемСмотреть фотографии
15:31
Волгоградцу грозит тюремный срок за продажу рогов сайгакаСмотреть фотографии
14:40
Не стирает, не убирает: разозленный волгоградец ошпарил свою даму кипяткомСмотреть фотографии
13:23
В парикмахерских Волгограда из-за QR-кодов подняли ценыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 