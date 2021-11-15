Браконьеров с тушами косуль задержали в Волгоградской области (ВИДЕО)











Двоих браконьеров с разделанными тушами косуль задержали полицейские в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, заметив оперативников, один из мужчин пытался избавиться от оружия.





О незаконной охоте в полицию сообщил егерь местного лесничества, который услышал выстрел из ружья. На место происшествия прибыли участковый полиции и оперативники уголовного розыска. На месте полицейские обнаружили автомобиль, а позже двоих мужчин, которые на лодке пытались причалить к берегу реки Дон. Один из мужчин бросил ружье в реку, чтобы избавиться от него. В ходе досмотра лодки полицейские обнаружили туши косуль и 38 патронов. Позже в воде было найдено ружье марки ИЖ18 Е 12-калибра.





За браконьерство задержаны двое безработных жителей станицы Клетская 31 и 37 лет. Один из мужчин уже имеет судимость. Установлено, что косуль они застрелили из незарегистрированного ружья без лицензии на охоту. Оба сознались в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело по п "а", ч.1. ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

В настоящее время проводятся экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия. Кроме этого, в отношении подозреваемых составлен административный протокол по ст. 20.8 К об АП РФ (Нарушение правил производства, приобретения, хранения, ношения, оружия и патронов к нему).











