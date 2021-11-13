Происшествия

В Волгограде произошла авария с троллейбусом и двумя автомобилями

Происшествия 13.11.2021 17:31
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13.11.2021 17:31


Авария  с участием двух  легковушек и троллейбуса произошла  в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате происшествия оба водителя легковых автомобилей госпитализированы, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.
По предварительным данным, ВАЗ-2111 под управлением 31-летнего водителя двигался со стороны Центрального района в сторону Краснооктябрьского. Мужчина не справился с управлением, в результате легковушка влетела  в троллейбус, из которого выходили пассажиры  на остановке «Дворец спорта». От сильного удара ВАЗ унесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с Opel Mokka, которым управлял  63-летний водитель.
Между тем, по данным облздрава, в больницу госпитализировали еще одну женщину-пассажира. Таким образом, число пострадавших достигло трех человек.

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