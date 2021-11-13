В Волгограде произошла авария с троллейбусом и двумя автомобилями





Авария с участием двух легковушек и троллейбуса произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда. В результате происшествия оба водителя легковых автомобилей госпитализированы, сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД.

По предварительным данным, ВАЗ-2111 под управлением 31-летнего водителя двигался со стороны Центрального района в сторону Краснооктябрьского. Мужчина не справился с управлением, в результате легковушка влетела в троллейбус, из которого выходили пассажиры на остановке «Дворец спорта». От сильного удара ВАЗ унесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с Opel Mokka, которым управлял 63-летний водитель.



Между тем, по данным облздрава, в больницу госпитализировали еще одну женщину-пассажира. Таким образом, число пострадавших достигло трех человек.





