В Волгограде бывший оперативник наркоконтроля превратился в наркодилера





Вступил в силу приговор бывшему оперативному уполномоченному службы наркоконтроля, виновного в незаконном обороте наркотиков на сумму 15,5 миллионов рублей и легализации преступных доходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 33-летнего Александра Скворцова приговорили к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

Ранее Дзержинский районный суд установил, что в 2016 году Скворцов после увольнения из правоохранительных органов предложил бывшему стажеру совместно заняться продажей наркотиков, на что тот согласился. С января по ноябрь 2017 года сообщники дистанционно торговали сильнодействующими синтетическими и психотропными веществами в Волгограде и области. За это время им удалось заработать на нелегальном бизнесе более 15,5 миллионов рублей. На эти деньги они приобрели криптовалюту, которую позже обналичили.

Скворцов свою вину не признал и попытался обжаловать приговор, требуя отменить его и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил решение первой инстанции без изменения.