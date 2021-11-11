В Волгограде бывший оперативник наркоконтроля превратился в наркодилера

Расследования 11.11.2021 17:43
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11.11.2021 17:43
Вступил в силу приговор бывшему оперативному уполномоченному службы наркоконтроля, виновного в незаконном обороте наркотиков на сумму 15,5 миллионов рублей и легализации преступных доходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 33-летнего Александра Скворцова приговорили к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей.
Ранее Дзержинский районный суд установил, что в 2016 году Скворцов после увольнения из правоохранительных органов предложил бывшему стажеру совместно заняться продажей наркотиков, на что тот согласился. С января по ноябрь 2017 года сообщники дистанционно торговали сильнодействующими синтетическими и психотропными веществами в Волгограде и области. За это время им удалось заработать на нелегальном бизнесе более 15,5 миллионов рублей. На эти деньги они приобрели криптовалюту, которую позже обналичили.
Скворцов свою вину не признал и попытался обжаловать приговор, требуя отменить его и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил решение первой инстанции без изменения.
Сообщника осужденного, признавшего свою вину, приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В настоящее время он уже отбывает назначенное наказание.
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