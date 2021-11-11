Расследования 11.11.2021 12:19
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11.11.2021 12:19
Недостача поголовья мелкого рогатого скота на 320 тысяч рублей выявлена на племзаводе в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, полицейские установили подозреваемого в растрате имущества. Им оказался 25-летний помощник чабана одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов. Он сознался, что продал 25 ягнят за 80 тысяч рублей неизвестным лицам, которые проезжали на грузовике мимо чабанской точки. Деньги он потратил на собственные нужды. Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ (Растрата вверенного имущества). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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