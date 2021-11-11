Расследования

Помощник чабана распродавал ягнят с племзавода в Волгоградской области

Расследования 11.11.2021 12:19
0
11.11.2021 12:19


Недостача поголовья мелкого рогатого скота на 320 тысяч рублей выявлена на племзаводе в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, полицейские установили подозреваемого в растрате имущества. Им оказался 25-летний помощник чабана одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов. Он сознался, что продал 25 ягнят за 80 тысяч рублей неизвестным лицам, которые проезжали на грузовике мимо чабанской точки. Деньги он потратил на собственные нужды. Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ (Растрата вверенного имущества). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Расследования
10.11.2021 22:29
Расследования 10.11.2021 22:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2021 17:35
Расследования 10.11.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2021 16:59
Расследования 10.11.2021 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.11.2021 11:39
Расследования 10.11.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 20:01
Расследования 09.11.2021 20:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 17:07
Расследования 09.11.2021 17:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 15:25
Расследования 09.11.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2021 10:37
Расследования 09.11.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 16:11
Расследования 08.11.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 15:27
Расследования 08.11.2021 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 14:53
Расследования 08.11.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 14:22
Расследования 08.11.2021 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 12:19
Расследования 08.11.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 11:29
Расследования 08.11.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2021 10:46
Расследования 08.11.2021 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:24
Законопроекты о введении QR-кодов в транспорте и магазинах готовят в РоссииСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде пересчитали деревья на первой послевоенной улицеСмотреть фотографии
13:05
Все риски под контролем: «ЕвроХим-ВолгаКалий» совершенствует методы охраны труда и промышленной безопасности на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
12:19
Помощник чабана распродавал ягнят с племзавода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области ситуация с коронавирусом становится беспросветнойСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ЦОДСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области 1,15 миллиона жителей привились от COVID-19Смотреть фотографии
11:35
Старую трехэтажку в Волгограде признали опасной для людейСмотреть фотографии
11:02
Шпаргалка для потребителя: какие онлайн-сервисы «Волгоградэнергосбыта» помогут решить любой вопросСмотреть фотографии
10:14
Сотни конопляных веников изъяли в частном доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:08
Росводресурсы сохранили сбросы на Волжской ГЭС из-за угрозы обмеления ВолгиСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде иномарка с мертвым водителем врезалась в легковушкуСмотреть фотографии
09:01
ВОЛМА вышла на рекордный темп производства сухих строительных смесейСмотреть фотографии
08:34
Бал хризантем в Волгоградской области станет рекордным по разнообразию цветовСмотреть фотографии
08:07
Чиновники нашли всего 1% вакцинированных в волгоградских ковидных стационарахСмотреть фотографии
07:29
В Волгоградской области в пятый раз пытаются продать киновидеоцентрСмотреть фотографии
22:29
Подозреваемый в мошенничестве волгоградец задавил росгвардейца в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
20:05
Росгвардия обустроит за миллиард военный городок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:50
Суд в Волгоградской области в четвертый раз закрыл довоенную школу из-за угрозы обрушенияСмотреть фотографии
17:55
ПСБ открыл пятый региональный центр уличного баскетбола международного классаСмотреть фотографии
17:48
Инвесторы волгоградских концессий пошли на мировуюСмотреть фотографии
17:35
Волгоградца незаконно оштрафовали из-за махинаций директора природного паркаСмотреть фотографии
16:59
Изрезавшего свою бывшую девушку парня судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:15
"Поняла, что надо делать": будущие мамы привились от COVID-19 в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:36
Экс-руководителя техникума в Волгограде приговорили за взятки к колонии строгого режимаСмотреть фотографии
15:06
Волгоградские полицейские встретили свой праздник с ключами от новых служебных автоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
В Волгоградской области от коронавируса умер 24-летний пареньСмотреть фотографии
13:21
В Волгоградской области отменили уроки в 48 классах из-за COVID-19Смотреть фотографии
13:13
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснееСмотреть фотографии
12:40
У пассажира авиарейса «Волгоград-Баку» изъяли доллары СШАСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 