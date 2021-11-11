Полезно знать 11.11.2021 08:34
0
11.11.2021 08:34
На традиционном балу хризантем в Волгоградской области в этом году будет представлено рекордное количество сортов. Как сообщили в облкомприроды, сотрудниками Волгоградского ботанического сада специально к этому мероприятию выращено более 20 тысяч черенков цветка, который называют королевой осени.
В коллекции ботанического сада сегодня насчитывается более 100 сортов хризантемы. В этом она пополнилась сразу на 15 новых сортов. Впервые оранжерею сада украсила Zembla Brasil - кустовая хризантема желтого цвета с зеленой сердцевинкой. В оранжерее расцвела и Creamist White - пышная крупноцветковая хризантема оттенка нежного суфле. Радует глаз и мелкоцветковый сорт Country с цветками насыщенного зеленого цвета.
Организаторы бала обещают обилие тематических фотозон, оформленных с участием флористов ботсада. Выставка, посвященная главному цветку осени, откроется 14 ноября в Волжской оранжерее. В связи с эпидемической обстановкой и действующими в регионе ограничениями посетить бал хризантем можно в составе небольших групп по предварительной записи. Для входа необходим QR-код о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании.
Реклама
В Волгограде выпал первый снег10.11.2021 12:30
Полезно знать 10.11.2021 12:30
Правила безопасного чтения: как защитить зрение во время чтения книг онлайн09.11.2021 12:21
Полезно знать 09.11.2021 12:21
По Волгограду проехал «Патруль заботы»08.11.2021 16:49
Полезно знать 08.11.2021 16:49
Синоптики пообещали волгоградцам последние теплые выходные05.11.2021 09:47
Полезно знать 05.11.2021 09:47
Треть страховых случаев с дачами зимой происходит из-за действий злоумышленников02.11.2021 09:41
Полезно знать 02.11.2021 09:41
Бычки породы Герефорд из Новониколаевского района привыкли к комфорту30.10.2021 14:01
Полезно знать 30.10.2021 14:01
Стол и стул: как помочь кишечнику?29.10.2021 12:30
Полезно знать 29.10.2021 12:30
Volkswagen Polo: причины популярности лифтбека в Волгограде26.10.2021 17:30
Полезно знать 26.10.2021 17:30
По улицам Волгограда проедет Патруль заботы25.10.2021 16:34
Полезно знать 25.10.2021 16:34
Взять ипотеку просто: ВАИЖК десять лет решает жилищные проблемы волгоградцев25.10.2021 10:12
Полезно знать 25.10.2021 10:12
7 советов волгоградцам, как подготовить автомобиль к зиме23.10.2021 15:45
Полезно знать 23.10.2021 15:45
УАЗ «Патриот»: Настоящий внедорожник20.10.2021 17:15
Полезно знать 20.10.2021 17:15
Квартиры с чистовой отделкой: дан старт продаж нового корпуса в ЖК комфорт-класса «Видный»19.10.2021 09:52
Полезно знать 19.10.2021 09:52
Группа компаний «Волгострой» открывает продажу квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит19.10.2021 08:27
Полезно знать 19.10.2021 08:27
Волгоградским медикам предлагают особую ипотеку18.10.2021 09:36
Полезно знать 18.10.2021 09:36
Реклама