



На традиционном балу хризантем в Волгоградской области в этом году будет представлено рекордное количество сортов. Как сообщили в облкомприроды, сотрудниками Волгоградского ботанического сада специально к этому мероприятию выращено более 20 тысяч черенков цветка, который называют королевой осени.

В коллекции ботанического сада сегодня насчитывается более 100 сортов хризантемы. В этом она пополнилась сразу на 15 новых сортов. Впервые оранжерею сада украсила Zembla Brasil - кустовая хризантема желтого цвета с зеленой сердцевинкой. В оранжерее расцвела и Creamist White - пышная крупноцветковая хризантема оттенка нежного суфле. Радует глаз и мелкоцветковый сорт Country с цветками насыщенного зеленого цвета.





Организаторы бала обещают обилие тематических фотозон, оформленных с участием флористов ботсада. Выставка, посвященная главному цветку осени, откроется 14 ноября в Волжской оранжерее. В связи с эпидемической обстановкой и действующими в регионе ограничениями посетить бал хризантем можно в составе небольших групп по предварительной записи. Для входа необходим QR-код о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании.