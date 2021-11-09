Правила безопасного чтения: как защитить зрение во время чтения книг онлайн





Электронные версии книг – популярный вариант знакомства с новыми литературными шедеврами для многих книголюбителей. Онлайн-чтение экономит время и деньги пользователя, позволяя наслаждаться новинками без необходимости приобретать бумажные версии изданий. Однако, чтобы читать книги онлайн не только удобно, но и безопасно, важно знать некоторые правила, которые помогут не навредить зрению.

Симптомы перенапряжения глаз

Чтение с экрана смартфона, домашнего ПК или планшета имеет свои нюансы. Прежде всего, это связано с тем, что перед монитором человек реже моргает и шире открывает глаза. Со временем это может привести к появлению сухости и дискомфорта. О перенапряжении глаз могут свидетельствовать такие симптомы как:

• боль в глазах и головные боли;

• ощущение «мошек» в глазах;

• покраснение глаз.

При их обнаружении следует прекратить чтение, дав глазам отдых. В дальнейшем, чтобы предупредить появление дискомфорта, рекомендуем воспользоваться следующими советами.

Читаем правильно

• Следует отказаться от длительного чтения без перерывов. Читать желательно дозировано, делая паузы каждые 30 минут. В перерывах можно сделать зарядку для глаз, отвлечься от монитора на другие дела.

• Полезно также будет использовать специальные капли, которые имитируют слезу. Этот вариант также пригодится тем специалистам, которые вынуждены проводить большую часть рабочего времени перед монитором.

• Защитить глаза от переутомления помогут и очки с прогрессивными линзами.

• Обезопасить зрение можно и, правильно расположив монитор. Его центр должен находиться на расстоянии не менее 50 см от пользователя и на 20 см ниже его прямого взгляда.

• Не рекомендуется читать лежа, в транспорте, использовать слишком мелкий шрифт.

• Негативно повлиять на зрение может также неправильное освещение. При наличии сильного перепада между яркостью монитора и окружающей среды также нагрузка на глаза может возрастать. Поэтому важно правильно ее отрегулировать.

В целом же, использование электронных книг вместо бумажных не оказывает заметного негативного воздействия на глаза. Все зависит от того, как человек следует рекомендациям, соблюдает режим активности и отдыха. Конечно же, многое зависит также от правильно выбранных настроек экрана цифрового устройства. Удобный размер шрифта, хорошее освещение и достаточно высокая контрастность помогают избежать чрезмерной усталости глаз.



