Правила безопасного чтения: как защитить зрение во время чтения книг онлайн

Полезно знать 09.11.2021 12:21 Реклама
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09.11.2021 12:21 Реклама
Электронные версии книг – популярный вариант знакомства с новыми литературными шедеврами для многих книголюбителей. Онлайн-чтение экономит время и деньги пользователя, позволяя наслаждаться новинками без необходимости приобретать бумажные версии изданий. Однако, чтобы читать книги онлайн не только удобно, но и безопасно, важно знать некоторые правила, которые помогут не навредить зрению.
Симптомы перенапряжения глаз
Чтение с экрана смартфона, домашнего ПК или планшета имеет свои нюансы. Прежде всего, это связано с тем, что перед монитором человек реже моргает и шире открывает глаза. Со временем это может привести к появлению сухости и дискомфорта. О перенапряжении глаз могут свидетельствовать такие симптомы как:
• боль в глазах и головные боли;
• ощущение «мошек» в глазах;
• покраснение глаз.
При их обнаружении следует прекратить чтение, дав глазам отдых. В дальнейшем, чтобы предупредить появление дискомфорта, рекомендуем воспользоваться следующими советами.
Читаем правильно
• Следует отказаться от длительного чтения без перерывов. Читать желательно дозировано, делая паузы каждые 30 минут. В перерывах можно сделать зарядку для глаз, отвлечься от монитора на другие дела.
• Полезно также будет использовать специальные капли, которые имитируют слезу. Этот вариант также пригодится тем специалистам, которые вынуждены проводить большую часть рабочего времени перед монитором.
• Защитить глаза от переутомления помогут и очки с прогрессивными линзами.
• Обезопасить зрение можно и, правильно расположив монитор. Его центр должен находиться на расстоянии не менее 50 см от пользователя и на 20 см ниже его прямого взгляда.
• Не рекомендуется читать лежа, в транспорте, использовать слишком мелкий шрифт.
• Негативно повлиять на зрение может также неправильное освещение. При наличии сильного перепада между яркостью монитора и окружающей среды также нагрузка на глаза может возрастать. Поэтому важно правильно ее отрегулировать.
В целом же, использование электронных книг вместо бумажных не оказывает заметного негативного воздействия на глаза. Все зависит от того, как человек следует рекомендациям, соблюдает режим активности и отдыха. Конечно же, многое зависит также от правильно выбранных настроек экрана цифрового устройства. Удобный размер шрифта, хорошее освещение и достаточно высокая контрастность помогают избежать чрезмерной усталости глаз.
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