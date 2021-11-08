Грабившего офисы микрозаймов налетчика поймали в Волгограде











Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который с ножом грабил салоны микрозаймов в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в отношении 24-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Первое преступление злоумышленник совершил 29 октября в павильоне салона микрозаймов на проспекте Металлургов. Мужчина зашел внутрь и, угрожая сотруднице ножом, потребовал деньги. Забрав 14 тысяч рублей из кассы, он скрылся. Два аналогичных преступления были совершены 3 и 7 ноября. Подозреваемый таким же способом похитил по 13 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за кражу неработающий житель Краснооктябрьского района. У мужчины изъяли нож, который он использовал при нападении на офисы микрозаймов. По данным сотрудников полиции, похищенные деньги подозреваемый потратил на покупку наркотических средств, телефона и продуктов.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, несколько дней назад полиция разыскивала мужчину , который в медицинской маске грабил офисы микрозаймов.



