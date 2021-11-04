Происшествия

В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

Происшествия 04.11.2021 12:20
0
04.11.2021 12:20




В Волгограде разыскивается мужчина, который совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в десять часов утра на пульт охраны ЧОП поступил сигнал тревоги из офиса экспресс-кредитования по ул. Ополченская Тракторозаводского района. Неизвестный под угрозой применения предмета,  похожего на нож, похитил из кассы офиса деньги в сумме 12 800 рублей, после чего скрылся. Задержать злоумышленника по горячим следам сотрудникам охраны не удалось.
Полицией разыскивается подозреваемый  мужчина славянской внешности, на вид 20 лет, рост 165 см, худощавого телосложения. Был одет в толстовку  серо-синего цвета с капюшоном, темные штаны, темные кроссовки с белой подошвой, на лице медицинская маска.
Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого, просят сообщить сведения в отдел полиции Тракторозаводского района или по телефону 02.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
04.11.2021 15:19
Происшествия 04.11.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 12:34
Происшествия 04.11.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 11:13
Происшествия 04.11.2021 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 11:00
Происшествия 04.11.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 09:57
Происшествия 04.11.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2021 09:46
Происшествия 04.11.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 17:38
Происшествия 03.11.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 14:50
Происшествия 03.11.2021 14:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 13:38
Происшествия 03.11.2021 13:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 12:31
Происшествия 03.11.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 11:53
Происшествия 03.11.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 11:49
Происшествия 03.11.2021 11:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 11:28
Происшествия 03.11.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 10:34
Происшествия 03.11.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 09:21
Происшествия 03.11.2021 09:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:19
В Волгограде у черного копателя изъяли боевой арсеналСмотреть фотографии
14:44
Жители Волгоградской области в День народного единства опубликовали видеоролик в защиту онкодиспансераСмотреть фотографии
14:31
Волгоградского губернатора на встречу со школьниками в музее пустили по QR-кодуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Выдворенного из России перебежчика схватили на границе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Волгоградские следователи возбудили дело на мать-алкоголичку после гибели двоих детей в пожареСмотреть фотографии
11:38
В Волгоградской области в нерабочие дни увеличились случаи заражений и смертей от COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области в пожаре погибли двое малышей из многодетной семьиСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде в ДТП с такси пострадала женщинаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
Волгоградцы хотят продолжения локдаунаСмотреть фотографии
09:57
Молодой водитель сбил насмерть пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:46
Под Волгоградом водитель погиб в смятом автомобилеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
В Волгоградской области подорожали гречка, картофель и яйцаСмотреть фотографии
20:16
В Волгоградской области девочка повредила ногу и психику на прогулке в паркеСмотреть фотографии
19:12
Суд в Волгоградской области вынес решение о заражении коронавирусомСмотреть фотографии
18:01
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
Силовики задержали под Волгоградом подпольных торговцев суррогатомСмотреть фотографии
17:33
Непривитым пенсионерам Волгоградской области пригрозили крупными штрафамиСмотреть фотографии
17:16
Студенты Волгоградского госуниверситета вернутся на дистант после нерабочих днейСмотреть фотографии
16:54
Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:46
Чиновникам в Волгоградской области удлиняют выходные для вакцинацииСмотреть фотографии
15:31
МегаФон выяснил, где жители городов проводят длинные выходныеСмотреть фотографии
14:50
Выпускница автошколы устроила эпичное ДТП напротив ГорГАИ в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Решение о новых антиковидных мерах в Волгоградской области примет оперштабСмотреть фотографии
13:50
Грабитель с младенцем на руках ворвался в магазин в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:38
Волгоградец задушил в общежитии престарелую соседкуСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области от коронавируса скончались 3637 человекСмотреть фотографии
12:31
Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
Водитель «Муравья» пострадал из-за опасной скорости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области достигла максимумаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 