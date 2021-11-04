В Волгограде налетчик в медицинской маске ограбил офис микрозаймов

Происшествия 04.11.2021 12:20
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04.11.2021 12:20
В Волгограде разыскивается мужчина, который совершил разбойное нападение на офис микрозаймов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в десять часов утра на пульт охраны ЧОП поступил сигнал тревоги из офиса экспресс-кредитования по ул. Ополченская Тракторозаводского района. Неизвестный под угрозой применения предмета, похожего на нож, похитил из кассы офиса деньги в сумме 12 800 рублей, после чего скрылся. Задержать злоумышленника по горячим следам сотрудникам охраны не удалось.
Полицией разыскивается подозреваемый мужчина славянской внешности, на вид 20 лет, рост 165 см, худощавого телосложения. Был одет в толстовку серо-синего цвета с капюшоном, темные штаны, темные кроссовки с белой подошвой, на лице медицинская маска.Граждан, обладающих информацией о личности разыскиваемого, просят сообщить сведения в отдел полиции Тракторозаводского района или по телефону 02.
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