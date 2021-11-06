Расследования 06.11.2021 19:54
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06.11.2021 19:54
Полицейские установили и задержали в Волжском нарушителей общественного порядка, которые стреляли в воздух из автомобилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года.
Установлено, что они во время движения поочередно произвели несколько выстрелов в воздух. У одного из задержанных изъят светошумовой пистолет. Молодые люди сознались в содеянном и пояснили, что таким образом хотели привлечь внимание окружающих к свадебному кортежу.
Как ранее сообщало информагентство, запись инцидента с видеорегистратора очевидцы опубликовали в социальной сети. На записи видно, что две иномарки следуют по дороге с включенной аварийной сигнализацией. Из белой «Kia» водителю автомобиля «Volkswagen» передают пистолет, после чего он ускоряется и совершает из окна несколько выстрелов в воздух.
В отношении задержанных проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме того, оба они привлечены к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения: один за выезд на полосу встречного движения, второй - за управление транспортным средством без водительских прав.
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