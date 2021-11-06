«Покатушки» со стрельбой под Волгоградом попали на видео





Водитель легковушки в Волжском привлек внимание других участников дорожного движения стрельбой из окна машины в воздух. Как сообщает ИА «Высота 102», запись инцидента с видеорегистратора опубликовали очевидцы в социальной сети. В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что уже ознакомились с этим видео, проводится проверка.





На записи видно, что две иномарки следуют по дороге с включенной аварийной сигнализацией. Из белой «Kia» что-то передают водителю автомобиля «Volkswagen», после чего он ускоряется и совершает действия, похожие по звуку на стрельбу. Очевидцы предположили, что обе машины из свадебного кортежа, а выстрелы в воздух – в честь этого праздничного события.









Оба автомобиля вызывающе вели себя на дороге, нарушая правила дорожного движения. Опасные маневры водителей кортежа с пересечением двойной сплошной линии разметки также попали на запись видеорегистратора.



