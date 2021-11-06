В Волгограде доверчивая пенсионерка отдала незнакомцу 2,7 млн рублей

Происшествия 06.11.2021 11:45
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06.11.2021 11:45
Пожилая жительница Волгограда сняла со счета и отдала неизвестному ей мужчине 2 миллиона 700 тысяч рублей, чтобы якобы спасти деньги от посягательств мошенников. Как сообщили в региональном главке МВД, 89-летняя жительница Ворошиловского района поверила женщине, которая позвонила ей на мобильный телефон под видом сотрудницы банка. Она сообщила пенсионерке, что кто-то пытается получить доступ к ее сбережениям. Чтобы обезопасить вклады, мошенница убедила женщину снять все сбережения и передать некому мужчине, который поможет ей перевести деньги на «безопасный счет». Женщина обналичила 2 миллиона 700 тысяч рублей и отдала неизвестному.
Возбуждено уголовное дело. Личности преступников устанавливаются.
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