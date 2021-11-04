Происшествия 04.11.2021 12:34
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04.11.2021 12:34
До четырех лет колонии грозит 44-летнему иностранцу, задержанного при попытке незаконно пересечь государственную границу с Казахстаном в Волгоградской области. Нарушитель ранее был выдворен из России, власти закрыли ему въезд в страну, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.
Перебежчик, зная, что ему запрещено появляться в России, в обход пункта пропуска пешком попытался вернуться под покровом ночи. Однако пограничники совместно с народными дружинниками засекли нарушителя границы и задержали его. Отдел дознания погрануправления возбудил уголовное дело, фигурант которого в настоящее время ожидает суда под стражей.
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Волгоградской области.
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