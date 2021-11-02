Волгоградский «Ротор» в 1/8 Кубка России сыграет со своим обидчиком





Соперником волгоградского клуба в 1/8 Кубка России станет казанский «Рубин». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты только что закончившейся жеребьевки, которая проходила в прямом эфире "Матч ТВ". Игра состоится в Казани в начале марта. Напомним, «Рубин» тренирует волгоградец Леонид Слуцкий. Также в тренерском штабе казанского клуба работает легенда «Ротора» Олег Веретенников.



Ранее «Ротор» одержал две победы в своей группе – над «Ахматом» и «Кайратом», что дало клубу возможность выйти в 1/8 Кубка России.



К слову, именно "Рубин" в последнем туре прошлого сезона премьер-лини не позволил волгоградскому клубу остаться в элитном дивизионе. Ничья в этом матче отправила "Ротор" в ФНЛ.



Фото сайта СК "Ротор".