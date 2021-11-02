Спорт

Волгоградский «Ротор» в 1/8 Кубка России сыграет со своим обидчиком

Спорт 02.11.2021 19:48
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02.11.2021 19:48


Соперником волгоградского клуба в 1/8 Кубка России станет казанский «Рубин». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты только что закончившейся жеребьевки, которая проходила в прямом эфире "Матч ТВ". Игра  состоится в Казани в начале марта. Напомним, «Рубин» тренирует волгоградец Леонид Слуцкий. Также в тренерском штабе казанского клуба работает легенда «Ротора» Олег Веретенников.
Ранее «Ротор» одержал две победы в своей группе – над «Ахматом» и «Кайратом», что дало клубу возможность выйти  в 1/8 Кубка России.
К слову, именно "Рубин" в последнем туре прошлого сезона премьер-лини не позволил волгоградскому клубу остаться в элитном дивизионе. Ничья в этом матче отправила "Ротор" в ФНЛ.
Фото сайта СК "Ротор".

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