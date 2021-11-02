Здравоохранение

Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской области

Здравоохранение 02.11.2021 13:38
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02.11.2021 13:38


Новая стоматологическая поликлиника с хирургическим, ортопедическим и рентген-кабинетами откроется в станице Преображенской весной 2022 года, сообщили в администрации Волгоградской области. В новом здании также предусмотрены три номера для временного размещения врачей, которые будут приезжать в Киквидзенский район для оказания узкоспециализированной помощи.
Сейчас пациенты в Киквидзенском районе вынуждены посещать стоматологов в ветхом здании, которое признано аварийным и не подлежит капремонту или реконструкции. Новая стоматология будет обслуживать не только местных жителей, но и людей из соседних Еланского, Новониколаевского и Новоаннинского районов.
Строительство одноэтажного здания площадью 403 квадратных метра началось летом 2021 года. Конструкция спроектирована с применением фасадных панелей, сэндвич-панелей поэлементной сборки и металлических каркасов. В настоящее время «коробка» возведена, инженерные сети проложены, ведется отделка помещений и фасадов, благоустройство вокруг стоматологии. Ход строительства проверил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Стоматологическая поликлиника для жителей Киквидзенского и соседних районов — это такой первый, пилотный проект на территории Волгоградской области, серьёзная задача. Исходя из этого опыта мы дальше будем принимать решения о строительстве таких комплексов в регионе», — сказал Бочаров.
С 2014 года на модернизацию 29 стоматологических поликлиник и их филиалов власти Волгоградской области потратили более 400 млн рублей. Формирование стоматологических центров входит в губернаторскую программу по созданию единой пациент ориентированной системы, подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.
В ходе поездки в Киквидзенский район Бочаров также осмотрел отремонтированный 15-километровый участок трассы «Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская». В течение ближайших двух лет предстоит реконструировать еще 29 километров дороги. Глава региона поставил задачу в этом году также устранить дефекты на дороге «Мачеха – Александровка», а в следующем году приступить к полноценному ремонту этой трассы.

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