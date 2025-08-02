Общество

В Волгоградской области с 1 октября на 7,6% повысят зарплаты некоторым бюджетникам

Общество 02.08.2025 12:45
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02.08.2025 12:45


Правительство России сообщило об индексации зарплат на 7,6% с 1 октября некоторым категориям бюджетников, передает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал кабмина.

По данным ведомства, повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий работников.

- Их зарплата будет повышена на 7,6% с 1 октября 2025 года, - указано в сообщении.

На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд рублей.

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