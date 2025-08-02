Общество

«Она нас переживет»: жители Серафимовича измерили глубину «вечной лужи»

Общество 02.08.2025 12:19
0
02.08.2025 12:19




Жители города Серафимович Волгоградской области просят избавить их от «вечной лужи» в переулке Калинина, которая уже долгое время почти не просыхает из-за дождей.

- Переулок Калинина находится в плачевном состоянии на протяжении нескольких лет: дорога вся в ямах и выбоинах. Из-за этого большой участок дороги заполняется водой и образуется огромнейшая лужа, которую ни пройти и ни проехать. Колеса машин тонут в лужах, а пешеходам невозможно добраться до дома. При отсутствии осадков лужа высыхает не менее через 2 недели, в этот период сложно добираться. Власти мер не принимают, - сообщила редакции местная жительница Инна Михеева.

Почти месяц женщина снимала злополучную лужу и даже измерила ее глубину, когда она начала подсыхать. Однако с учетом прогнозов синоптиков, эта «достопримечательность» в ближайшее время вряд ли исчезнет.

- Это моя боль, - говорит жительница Серафимовича. – Эта лужа просто не высыхает. В нашем городе постоянно идут дожди – и летом, и осенью, и зимой. 

Местные власти, по словам женщины, на ее жалобы отвечают, обещают засыпать ямы, но пока от слов к делу не перешли.

- В бюджете городского поселения не предусмотрено откачка и вывоз дождевой воды с улично-дорожной сети, - говорится в ответе местной администрации. 


Чиновники сообщили, что по обращению жителей домов №130-132 по улице Республиканская, расположенных около переулка Калинина, в июле 2025 года запланирована работа по подсыпке данного участка дороги.

Кроме того, в своем ответе администрация пообещала наказать жителей прилегающей территории, которые не убирают заросли травы у дороги.

Видео читателей ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.08.2025 15:41
Общество 02.08.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2025 14:31
Общество 02.08.2025 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2025 14:13
Общество 02.08.2025 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2025 12:45
Общество 02.08.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2025 09:11
Общество 02.08.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2025 08:07
Общество 02.08.2025 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.08.2025 07:12
Общество 02.08.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 21:27
Общество 01.08.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 21:05
Общество 01.08.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 20:45
Общество 01.08.2025 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 20:24
Общество 01.08.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 20:00
Общество 01.08.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 18:22
Общество 01.08.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 17:55
Общество 01.08.2025 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 17:18
Общество 01.08.2025 17:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:41
«Некоторые животные сами просятся в кадр»: волгоградка показала скрытую от глаз людей жизнь острова СарпинскийСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде определили штрафстоянку для брошенных электросамокатовСмотреть фотографии
14:31
Под Волгоградом уберут гигантскую свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
14:13
«За ВДВ!»: в Волгоградской области «крылатая пехота» масштабно отмечает свой праздникСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгоградской области с 1 октября на 7,6% повысят зарплаты некоторым бюджетникамСмотреть фотографии
12:19
«Она нас переживет»: жители Серафимовича измерили глубину «вечной лужи»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Из центра Волгограда 20 машин нарушителей увезли на штрафстоянкуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
«Трактор» 38-го. Как сложились футбольные судьбы игроков?Смотреть фотографии
10:36
Двое подростков покалечились на мотоцикле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
Громкие хлопки встревожили жителей района Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
КСП нашла ошибки в контракте на ремонт водовода в КотовоСмотреть фотографии
09:11
На юге Волгограда за 1,6 млн рублей снесут 73-летнюю двухэтажкуСмотреть фотографии
08:55
Под Волгоградом задержали подростков-мотограбителейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:07
«Уровень радиации превышает в 20 раз»: токсиколог предупредила об опасностях любителей грибовСмотреть фотографии
07:12
Девять участков на трассах под Волгоградом защитили от ДТПСмотреть фотографии
06:20
В Волгоградской области разрешили застрелить 9 пятнистых оленейСмотреть фотографии
21:27
Многодетная волгоградка из ветхого дома дошла до БастрыкинаСмотреть фотографии
21:05
Полицейские нашли дорогое сердцу волгоградца фото его мамыСмотреть фотографии
20:45
До новых штрафов у волгоградцев осталось 10 днейСмотреть фотографии
20:24
В Михайловке с 20 августа подорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
20:00
Ливни с грозами накроют Волгоградскую область 2 августаСмотреть фотографии
19:39
«Мертвые» ФАПы нашла прокуратура в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:19
В Волжском 14-летняя девочка покалечилась в АхтубеСмотреть фотографии
19:03
Волгоградский тяжелоатлет Климов выиграл три золотые медали в ИспанииСмотреть фотографии
18:22
«Проверяют и увозят»: наряды ДПС массово останавливают волгоградских водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В Сети распространили фейки о расследовании диверсии на ж/д путях под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:40
Летний рост популярности: число пользователей интерактивного ТВ «Ростелекома» в регионе превысило 100 тыс.Смотреть фотографии
17:18
Три поросенка держат в страхе жителей ЖК «Комарово» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
«Ротор» анонсировал развлекательную программу на первый домашний матч сезона Смотреть фотографии
16:37
В Волгограде с заслуженного пожарного смыли сажу и копоть пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
 