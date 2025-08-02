«Она нас переживет»: жители Серафимовича измерили глубину «вечной лужи»





Жители города Серафимович Волгоградской области просят избавить их от «вечной лужи» в переулке Калинина, которая уже долгое время почти не просыхает из-за дождей.

- Переулок Калинина находится в плачевном состоянии на протяжении нескольких лет: дорога вся в ямах и выбоинах. Из-за этого большой участок дороги заполняется водой и образуется огромнейшая лужа, которую ни пройти и ни проехать. Колеса машин тонут в лужах, а пешеходам невозможно добраться до дома. При отсутствии осадков лужа высыхает не менее через 2 недели, в этот период сложно добираться. Власти мер не принимают, - сообщила редакции местная жительница Инна Михеева.

Почти месяц женщина снимала злополучную лужу и даже измерила ее глубину, когда она начала подсыхать. Однако с учетом прогнозов синоптиков, эта «достопримечательность» в ближайшее время вряд ли исчезнет.

- Это моя боль, - говорит жительница Серафимовича. – Эта лужа просто не высыхает. В нашем городе постоянно идут дожди – и летом, и осенью, и зимой.

Местные власти, по словам женщины, на ее жалобы отвечают, обещают засыпать ямы, но пока от слов к делу не перешли.

- В бюджете городского поселения не предусмотрено откачка и вывоз дождевой воды с улично-дорожной сети, - говорится в ответе местной администрации.





Чиновники сообщили, что по обращению жителей домов №130-132 по улице Республиканская, расположенных около переулка Калинина, в июле 2025 года запланирована работа по подсыпке данного участка дороги.

Кроме того, в своем ответе администрация пообещала наказать жителей прилегающей территории, которые не убирают заросли травы у дороги.

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