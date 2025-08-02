Спорт

«Трактор» 38-го. Как сложились футбольные судьбы игроков?

Спорт 02.08.2025 11:03
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02.08.2025 11:03

 

Не так давно, на одном из Интернет-аукционов распродавался фотоархив тренера сталинградского «Трактора» довоенного периода Юрия Ходотова. Среди ряда интересных фотографий была и эта – 1938 года, сделанная в год дебюта команды в Высшей лиге чемпионата СССР по футболу. А что мы знаем про игроков того состава?

Итак, как положено слева на право и сверху вниз. В левом верхнем углу – форвард Александр Семёнович Пономарёв. 


Как говорится, сразу с козырей. Эта фамилия до сих пор часто упоминается во всевозможных программах и передачах. Из этого состава «Трактора» Пономарёв стал самым титулованным футболистом. Он родился 23 апреля 1918 года в селе Корсунь, Донецко-Криворожской республики (да, была когда-то и такая). В футбол начинал играть в юношеской команде «Угольщики» из Горловки. В год дебюта сталинградской команды в чемпионате страны, в четвертой по силе лиге, он оказался в нашем городе.

В 1939 году его нагло, под предлогом призыва в Красную Армию, увело из Сталинграда столичное «Динамо», а «Трактор» без своих лидеров (в ЦДКА «украли» Василия Проворнова) сталинградцы с треском проиграли «Стахановцу» – 2:4 и ленинградскому «Сталинцу» – 1:7! Против такого самоуправства столичных клубов выступили Сталинградская партийная ячейка и ряд общественных организаций, которые обратились в ЦК ВКП(б). Трудно поверить, но в ситуацию вмешался и сам Иосиф Сталин. И в результате уже 28 июля 1939 на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение о недопустимости своевольства, об отмене призыва футболистов «Трактора» в ряды РККА и о переигровке матчей «Трактор» – «Стахановец» и «Сталинец» – «Трактор».

Ушел из «Трактора» Пономарёв через два года в новую столичную команду – «Профсоюзы-1», а позже стал игроком столичного «Торпедо», где тоже стал легендой клуба. Александр Семёнович много и красиво забивал и долго оставался лучшим бомбардиром СССР. В чемпионатах страны советского периода больше него так никто и не забил. Получилась у него и тренерская карьера. Отработав в ряде команд (в 1963 году он привел столичное «Динамо» к чемпионству), в 1971 году стал тренером сборной СССР. С которой брал серебро Олимпийских игр и Чемпионата Европы в 1972 году. За это получил звание «Заслуженный тренер СССР». Как игрок он получил звание «Заслуженный мастер спорта СССР» в 1948 году, став лучшим бомбардиром чемпионата страны. Причем в первые ему это удалось еще в сталинградском «Тракторе» в 1939-ом. В обоих случаях он забивал по 19 голов.

Следующим на фото идет полузащитник Сергей Николаевич КолесниковК сожалению, точных данных о месте и дате его рождения не сохранилось. Только год – 1911. В 1927 году был членом заводской команды «Красный октябрь». С 1935 и до войны играл уже в составе тракторозаводцев. После ВОВ был тренером «Трактора» два сезона. Больше, к сожалению, о нем ничего не известно.

Нападающий Сергей Петрович Проценко родился 1912 году в нашем любимом городе, носившем в то время имя Царицын, относившись к тому же к Саратовской губернии. 


Проценко тоже впервые «засветился» в команде сталеплавильщиков «Красный октябрь». В 1933-м пробовал свои силы в новороссийском «Динамо», а 35-ом в сталинградском «Динамо», но возвращался к красноокрябрьцам, в составе которых дебютировал в 1937-ом в чемпионате СССР. На следующий год получил приглашение от «Трактора». И тут он пришелся ко двору, став вместе с Пономарёвым ударной силой команды – 13 голов в первом сезоне, 11 – во втором! Кстати, увлекался легкой атлетикой и не раз становился победителем различных беговых дисциплин.

Вышеупомянутые «Профсоюзы-1» утащили игрока перед войной 1941-го.

Войну провел в эвакуации, а после её окончания, отыграв по сезону за столичный «Пищевик» (не родитель «Спартака») и за «Стахановец» (Сталино), завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу. Пробовал себя на уровне команд мастеров, но не совсем удачно. 1948-1949 годах руководил горьковскими «Крыльями Советов», а 1956 году «Калининским районом» из Уфы.

Далее идет Юрий Николаевич Ходотов. Человек не менее исторический чем Пономарёв. 


Он возглавил сталинградский «Трактор» в 24 года и до сих пор остается самым молодым в истории отечественного футбола тренером, который возглавлял команду сильнейшей лиги страны. Относительно СССР этот рекорд уже не побить никогда! 

Он родился в Санкт-Петербурге, в семье актера, служившего в Александринском театре Николая Ходотова. Старший Ходотов был очень уважаемым в творческом кругу Питера и вполне популярен в кругу любителей театра. Дом Ходотовых регулярно с разными целями посещали Шаляпин, Куприн, Бунин, Чуковский. Ходотов-старший был образован на уровне «Мировая энциклопедия» и собрал библиотеку в 15 тыс. томов! 

Ходотов-младший стал таким же известным, как и его отец, но в футболе. О Юрии Ходотове можно писать отдельный роман. Ещё старшеклассником он уже был приличным вратарем – его стали привлекать в команду ЛМЗ (ныне «Зенит»). В 1933 году Юрий Ходотов поступил в Государственный центральный институт физической культуры, после окончания которого получил распределение в наш «Трактор». С ним он занял самое высокое в истории тракторозаводцев место в чемпионатах страны – четвертое в 1939-м.

Война застала Ходотова в Одессе, где он тренировал местный «Спартак». Эвакуация. Затем работал в Подольске и Саратове, и снова вернулся в Сталинград. 

В 1947 году заводчане заняли 9-е место, через год – 8-е. Но руководство это не устроило. В 50-х годах Юрий Ходотов считался «профессором» по решению локальных задач. В 1950-м он принял ВМС (Москва), и через год москвичи играли в Высшей лиге! В 1952-м позвали в вильнюсский «Спартак» и в следующем сезоне литовцы в элите! В 70-х Юрий Николаевич завершил тренерскую деятельность и вернулся в столицу.


Далее на фото легендарные имена, но об этих людях известно мало. Иван Терентьевич Тяжлов. Защитник от Бога. Начинал в заштатном «Динамо» из нынешнего Донецка. В 1936-м перебрался в Сталинград, дошел с «Трактором» до Высшей лиги и играл за команду до 1947 года. Затем перебрался в Каспийск, а в 1950 году завершил карьеру в «Металлурге» из Горловки.

Василий Севостьянович Проворнов. Форвард. Родился в подмосковном Реутове. В Сталинград перебрался из столичного «Сталинца», когда «Трактор» формировался как команда мастеров. Его вместе с Проценко и Пономарёвым в 1941-ом «увели» в профсоюзную команду. Карьера Василия Проворнова была вполне себе яркой. Позже он играл за столичное «Торпедо» и куйбышевские «Крылья Советов». В 1958 году, завершив карьеру игрока, попробовал себя на поприще арбитра. Не понравилось. Перешел на тренерскую. Работал в том числе с молодежными командами «Локомотива» и «Торпедо» в Москве.

Николай Николаевич Покровский. Есть версия, что родился он в Царицыне. Но это не точно. С 1936 года был в составе тракторозаводцев. В 1946 году играл уже в основном за дубль. В 1955-56 годах был тренером сталинградского «Торпедо». И это всё, что нам известно о нем. Умер в нашем городе в 1988 году. Александр Михайлович Рудин. Начинал свою карьеру (1933) и заканчивал (1952) к команде металлургов «Красного октября». А с 1937-го по 1950-ый играл за тракторозаводцев. И хотя на снимке он отмечен как «нападение», на самом деле почти всю карьеру провёл в защите. В конце 50-х годов был уже в тренерском штабе металлургов.

Продолжение следует…

Сергей Хохлов

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