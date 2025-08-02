Из центра Волгограда 20 машин нарушителей увезли на штрафстоянку





Полицейские выявили 129 нарушений и отправили на штрафстоянки 20 автомобилей в ходе массового рейда, который накануне прошел в центре Волгограда, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что накануне полиция сообщала об усиленных проверках на дорогах с целью пресечения грубых нарушений ПДД и выявлению неисправных и не зарегистрированных автомобилей.

- Исключены из дорожного движения 20 автомобилей – имеющих технические неисправности, не зарегистрированные в установленном порядке, с подложными номерами, - пояснили в Главке.

Пресечено 129 различных нарушений ПДД. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области