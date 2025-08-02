Под Волгоградом начал работу всероссийский лагерь «Страна Героев»

Сегодня, 2 августа, в Волгоградской области начал работу всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев», передает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.

Торжественное открытие первой смены лагеря в Среднеахтубинском районе состоялось в День ВДВ. В честь 95-й годовщины образования ВДВ РФ на площадке авиаклуба «Юный ястреб» прошли показательные выступления юных спортсменов центра единоборств «Сталинград», конноспортивного подразделения и парашютистов школы «Юный ястреб». Праздник завершился концертом.





Участниками торжественной церемонии открытия первой смены лагеря РВИО стали 850 талантливых школьников из 72-х регионов страны. Всего в волгоградском оборонно-спортивном лагере «Авангард» состоятся две смены федерального проекта — они объединят 1700 ребят, прошедших конкурсный отбор.

Волгоградская область в 2025 году вместе с Республикой Башкортостан, Омской и Липецкой областями вошла в число регионов, ставших площадками всероссийского проекта по итогам конкурсного отбора Российского военно-исторического общества.

Первая смена продлится 14 дней. Для школьников подготовлена обширная программа, в том числе и практические занятия по пилотированию дронов, военно-тактические игры, изучение основ парашютной подготовки и многое другое. Также запланированы экскурсии по памятным местам и встречи с Героями России.

Фото: администрации Волгоградской области