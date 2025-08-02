2 августа в России отмечают день ВДВ. В этом году «крылатая пехота» празднует 95-летие со дня создания Воздушно-десантных войск России. Личный состав и ветеранов ВДВ поздравил сегодня президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

- Нынешнее поколение солдат и офицеров бережёт и приумножает славные ратные традиции, свято чтит законы крепкого десантного братства, доблестно сражается за правду и справедливость в ходе специальной военной операции, с честью отстаивает наши национальные интересы, - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.

В Волгоградской области также звучат поздравления в адрес тех, чья жизнь связана с ВДВ. По традиции десантники выходят на улицы в тельняшках и голубых беретах. Машины с флагами ВДВ курсируют по улицам городов.

В областном центре сегодня десантники провели автопробег, в Волжском прошел митинг у памятника Воинам-интернационалистам. А в Среднеахтубинском районе День ВДВ отметили прыжками с парашютами и флагами.





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