Под Волгоградом уберут гигантскую свалку на месте столицы Золотой Орды

Власти Ленинского района Волгоградской области намерены избавиться от позорной свалки, которая образовалась на территории объекта культурного наследия федерального значения «Развалины Сарай – Берке (Новый Сарай)» на окраине села Царев. Администрация района разместила извещение о проведении электронного аукциона на ликвидацию несанкционированной свалки с начальной стоимостью контракта в 11 миллионов 50 тысяч рублей.
Согласно условиям контракта, свалку должны убрать в течении трех недель после заключения договора. Как следует из технической документации, речь идет о смешанных отходах 4-5 классов опасности (отходы мебели, ветки, солома, мусор от сноса и разборки зданий, отходы грунта и т.д.).
Перед проведением работ была заказана археологическая экспертиза, так как работать тяжелая техника будет в границах объекта культурного наследия федерального значения. В итоге специалисты установили, что ликвидация свалки не затронет культурный слой, где могут встречаться археологические находки.
Напомним, в степи Ленинского района находится уникальный памятник археологии. Во времена могущества потомков Чингиз-хана около современного села Царев располагалась столица Золотой Орды - город Сарай-Берке. Ранее сообщалось, что на этом месте будет создан своеобразный музей под открытым небом. Интерес к этому проекту проявлял институт мировой истории и культуры Монголии, подписавший в 2019 году с Волгоградским областным краеведческим музеем соглашение о сотрудничестве по возрождению в Ленинском районе столицы Золотой орды. Монголия готова была профинансировать археологические раскопки на месте столицы Золотой орды.
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