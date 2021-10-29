Спор из-за имущества оставил бывших супругов из Волгоградской области без всего

После многочисленных ссор мужчина решил "оригинальным" образом восстановить справедливость. Он прибыл к торговому павильону, облил принесенным бензином стены магазина , автомобиль супруги «Киа Соренто» и свою автомашину «Фольксваген Поло», чтобы её не пришлось отдавать за причиненный ущерб, и всё это поджёг, после чего скрылся. За содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Происшествия 29.10.2021 14:58
0
29.10.2021 14:58
После многочисленных ссор мужчина решил "оригинальным" образом восстановить справедливость. Он прибыл к торговому павильону, облил принесенным бензином стены магазина , автомобиль супруги «Киа Соренто» и свою автомашину «Фольксваген Поло», чтобы её не пришлось отдавать за причиненный ущерб, и всё это поджёг, после чего скрылся. За содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
49-летний житель Урюпинска поджег магазин и два автомобиля и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в дежурную часть полиции поступил звонок от 38-летней жительницы Урюпинска, которая сообщила о поджоге принадлежащего ей магазина и автомобиля. Огонь был потушен прибывшими к месту возгорания подразделениями МЧС.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции поджигатель был задержан. Им оказался 49-летний бывший супруг потерпевшей. Он сознался в содеянном и пояснил, что у них с женой имелся совместный торговый бизнес, который после развода достался супруге, так как был оформлен на нее. Считая такое положение вещей несправедливым, он долгое время он пытался договориться с женщиной о разделе имущества, однако к консенсусу они не пришли.
После многочисленных ссор мужчина решил "оригинальным" образом восстановить справедливость. Он прибыл к торговому павильону, облил принесенным бензином стены магазина , автомобиль супруги «Киа Соренто» и свою автомашину «Фольксваген Поло», чтобы её не пришлось отдавать за причиненный ущерб, и всё это поджёг, после чего скрылся. За содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Реклама
Торговые центры в Волжском и Волгограде проверили после писем о минировании29.10.2021 18:35
Происшествия 29.10.2021 18:35
Лже-переписчики украли сбережения еще у одной пенсионерки в Волгоградской области29.10.2021 14:26
Происшествия 29.10.2021 14:26
В Волгоградской области новорожденная девочка погибла во время кормления29.10.2021 13:30
Происшествия 29.10.2021 13:30
Таксист покалечил пешехода в центре Волгограда29.10.2021 12:40
Происшествия 29.10.2021 12:40
В СИЗО №1 в Волгограде нашли тело арестанта29.10.2021 12:16
Происшествия 29.10.2021 12:16
За избиение врача волгоградцу грозит до пяти лет29.10.2021 09:35
Происшествия 29.10.2021 09:35
Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Цимлянском водохранилище под Волгоградом29.10.2021 07:38
Происшествия 29.10.2021 07:38
Волгоградцы поймали пьяного водителя в палисаднике28.10.2021 15:23
Происшествия 28.10.2021 15:23
На стройплощадке школы в Волгограде нашли авиабомбу времен войны28.10.2021 15:15
Происшествия 28.10.2021 15:15
В Волгоградской области отец с сыном срубили 11 деревьев в лесу28.10.2021 15:06
Происшествия 28.10.2021 15:06
Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под Саратовом28.10.2021 13:15
Происшествия 28.10.2021 13:15
Волгоградец разыграл спектакль перед челябинской полицией из-за наркотиков27.10.2021 13:58
Происшествия 27.10.2021 13:58
В Волгоградской области «Газель» насмерть сбила стоявшего на дороге пешехода27.10.2021 10:31
Происшествия 27.10.2021 10:31
Иномарка снесла продуктовый киоск на Второй продольной в Волгограде (ВИДЕО)27.10.2021 08:57
Происшествия 27.10.2021 08:57
Волгоградец сгорел заживо на чужой даче из-за перевернувшегося мангала26.10.2021 12:42
Происшествия 26.10.2021 12:42
Реклама