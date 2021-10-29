Спор из-за имущества оставил бывших супругов из Волгоградской области без всего











49-летний житель Урюпинска поджег магазин и два автомобиля и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в дежурную часть полиции поступил звонок от 38-летней жительницы Урюпинска, которая сообщила о поджоге принадлежащего ей магазина и автомобиля. Огонь был потушен прибывшими к месту возгорания подразделениями МЧС.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции поджигатель был задержан. Им оказался 49-летний бывший супруг потерпевшей. Он сознался в содеянном и пояснил, что у них с женой имелся совместный торговый бизнес, который после развода достался супруге, так как был оформлен на нее. Считая такое положение вещей несправедливым, он долгое время он пытался договориться с женщиной о разделе имущества, однако к консенсусу они не пришли.После многочисленных ссор мужчина решил "оригинальным" образом восстановить справедливость. Он прибыл к торговому павильону, облил принесенным бензином стены магазина , автомобиль супруги «Киа Соренто» и свою автомашину «Фольксваген Поло», чтобы её не пришлось отдавать за причиненный ущерб, и всё это поджёг, после чего скрылся. За содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.