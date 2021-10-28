В Волгоградской области отец с сыном срубили 11 деревьев в лесу

Происшествия 28.10.2021 15:06
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28.10.2021 15:06
41-летний мужчина и его 20-летний сын срубили одиннадцать деревьев на территории Урюпинского лесничества, за что им теперь грозит до 4 лет лишения свободы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, факт вырубки деревьев лиственной породы ольха зафиксировали сотрудники лесничества, о чем они и сообщили в полицию. Ущерб составил 65 тысяч рублей. Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что древесина им понадобилась для строительных целей.В отношении подозреваемых следователями межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ – «Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная группой лиц».
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