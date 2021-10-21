Заводчанин из Волжского потерял 2 млн рублей на «инвестициях»

Происшествия 21.10.2021 12:58
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21.10.2021 12:58
Работник одного из металлургических предприятий города Волжского остался без 2 миллионов рублей, поверив лжеброкеру иностранной инвестиционной компании. Разоблачить обман 57-летнему волжанину удалось только спустя несколько месяцев после вклада, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Мужчина доверился аферисту в июне этого года и перевел круглую сумму на счет частного лица, который представился сотрудником фонда. Заводчанин наблюдал за своим вкладом и видел его доходность. Несколько дней назад он решил забрать средства с вырученными процентами, но не смог этого сделать, после чего понял, что стал очередной жертвой мошенников и обратился в полицию.
Злоумышленникам, представляющимся сотрудниками фондовых бирж и финансовых компаний, удалось таким же образом убедить «инвестировать» домохозяйку и уборщицу из Волгограда. Женщины перевели «на биржу» 11,5 тысяч рублей и 2,2 тысячи долларов США, однако ни вернуть свои деньги, ни заработать на них не смогли.
Полиция предупреждает: если вам предлагают ежедневный доход и участие в проекте с гарантированным возвратом средств, стоит усомниться в достоверности предложения и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не просят перевести деньги на банковские карты физических лиц и иные платежные системы. Иностранные брокеры не имеют право осуществлять брокерскую деятельность на территории РФ без соответствующей лицензии Центрального Банка.
Фото: Milly7, ru.depositphotos.com.
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