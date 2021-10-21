В результате ДТП с участием грузового автомобиля КАМАЗ на трассе в Камышинском районе погиб 60-летний водитель Chevrolet Lanos. Мужчина скончался на месте аварии до прибытия бригады медиков, сообщили ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, в 19.40 часов водитель иномарки ехал по федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград в сторону Волгограда. В Камышинском районе он не выдержал дистанцию до ехавшего впереди грузовика, за рулем которого был 44-летний житель Дагестана. Когда КАМАЗ начал поворачивать направо, Chevrolet Lanos не успел затормозить и врезался в него. Водитель грузовика не пострадал.