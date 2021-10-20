Главу поселения в Волгоградской области оставили на второй срок

Политика 20.10.2021 15:29
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20.10.2021 15:29
Глава городского поселения Октябрьский в Октябрьском района Андрей Стариков назначен на свой пост второй срок подряд. Соответствующее решение принято по итогам конкурса по отбору кандидатур, сообщает ИА «Высота 102».
Единоросс Андрей Стариков работает в должности главы Октябрьского с сентября 2016 года. Ему 41 год, он уроженец Октябрьского, и местные жители хорошо знают его. Трудовая деятельность Старикова связана с Октябрьским районом, где он работал в Сбербанке, районной администрации и был директором Октябрьского физкультурно-оздоровительного комплекса. Андрей Стариков женат и воспитывает сына и двух дочерей.
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