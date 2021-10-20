Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября





Президент России Владимир Путин одобрил предложение федерального оперативного штаба об объявлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Он подчеркнул, что зарплата должна быть сохранена в этот период. Путин также согласился дать регионам право установить дополнительные нарабочие дни, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Напомним, в минувший понедельник председатель федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Эта мера связана с ухудшением ситуации с распространением COVID-19. В некоторых регионах, где ситуация с коронавирусом хуже всего, нерабочие дни Голикова предложила ввести уже с 23 октября. Волгоградская область в перечень этих регионов не вошла.