Федеральные новости

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Федеральные новости 20.10.2021 15:13
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20.10.2021 15:13


Президент России Владимир Путин одобрил предложение федерального оперативного штаба об объявлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно. Он подчеркнул, что зарплата должна быть сохранена в этот период. Путин также согласился дать регионам право установить дополнительные нарабочие дни, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Напомним, в минувший понедельник председатель федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. Эта мера связана с ухудшением ситуации с распространением COVID-19. В некоторых регионах, где ситуация с коронавирусом хуже всего, нерабочие дни Голикова предложила ввести уже с 23 октября. Волгоградская область в перечень этих регионов не вошла.

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