Расследования 20.10.2021 14:23
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20.10.2021 14:23
Тракторозаводский районный суд Волгограда оштрафовал на 40 тысяч рублей 32-летнюю бывшую сотрудницу салона сотовой связи, которая воспользовалась служебной информацией в личных целях. Волгоградке также запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с доступом к коммерческой и иной охраняемой законом тайне, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Суд установил, что в октябре 2020 года сотрудница офиса продаж и обслуживания телекоммуникационной компании Татьяна С., используя служебное положение, помогла ревнивой подруге. Ее приятельница заподозрила мужа в неверности. Волгоградка загрузила список телефонных звонков мужчины, скопировала полученную информацию на рабочий компьютер и сфотографировала ее на свой смартфон.
Кроме этого, в январе 2021 года, желая продать третьим лицам сим-карту клиента компании, сотрудница заблокировала ее без заявления абонента сотовой связи. Позднее она восстановила ее и присвоила номер себе, самостоятельно изготовила заявление от имени обманутого абонента о якобы его согласии на выпуск новой сим-карты и подделала его подпись.
Свою вину волгоградка признала. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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