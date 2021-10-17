Расторгают контракт по ремонту Дворца спорта в Волгограде

Борьба с коррупцией 17.10.2021 20:11
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17.10.2021 20:11
Недействительным (ничтожным) признан контракт по ремонту Дворца спорта в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску первого заместителя прокурора региона.
Иск был подан в интересах субъекта РФ к ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» (заказчика), ФГУП «ГСУ ФСИН России» (подрядчика) и ООО «Волгастройсервис» (субподрядчика). Надзорное ведомство требовало признать недействительным государственный контракт от 21 мая 2020 года на ремонт подвальных помещений объекта: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина 65. Административно-бытовой корпус», заключенный ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» с ФГУП «ГСУ ФСИН России». А также договор от 27 мая 2020 года на ремонт здания, заключенный ФГУП «ГСУ ФСИН России» с ООО «Волгастройсервис».
По утверждению прокуратуры, ФГУП «ГСУ ФСИН России» не выполняло работы по контракту и, не имея намерения лично выполнять работы, через 6 дней после заключения контракта заключило договор с субподрядчиком. Надзорное ведомство указало в своем заявлении, что одновременное заключение ФГУП «ГСУ ФСИН России» контракта с ГКУ «УКС» и договора с ООО «Волгастройсервис» свидетельствует о неправомерности применения неконкурентного способа закупки, что лишило других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, возможности реализовать свое право на заключение контракта.
Исковые требования первого заместителя прокурора удовлетворены в полном объеме.Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
Ранее уже сообщалось, подрядчик реконструкции Дворца спорта - ФГУП «ГСУ ФСИН России» - сорвал сроки проведения капитального ремонта здания, начатого в 2019 году по поручению губернатора. В феврале текущего года отмечалось, что ни один из пяти контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей не исполнен. Тогда сообщалось, что заказчик ремонта объекта – ГКУ «Управление капитального строительства» - инициировал меры гражданской ответственности к подрядчику «ввиду низкой эффективности производства работ и неудовлетворительной динамики выполнения капитального ремонта». В частности, по решению арбитражного суда Волгоградской области с ФГУП ГСУ ФСИН России на тот момент было взыскано уже около 1 миллиона рублей в качестве пени за просрочку исполнения контракта. Также подрядчику направлялись претензии по уплате пени еще примерно на такую же сумму.
Согласно данным арбитража, на уходящей неделе с ФГУП «ГСУ ФСИН России» по решению суда за нарушение сроков выполнения работ взыскано пени в сумме более 265 тысяч рублей за период с 21 октября 2020 года по 11 февраля 2021 года. В данном случае речь идет о контракте, который был заключен в августе 2019 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дворца спорта. Это отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление, пожаротушение, водоснабжение и канализация на 1-2 этажах административно-бытового корпуса, помещениях подвала. Отмечается, что свои обязательства подрядчик исполнен частично на сумму 13,4 миллиона рублей. Сумма неисполненных обязательств по контракту составляет более 11,3 миллиона рублей.
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