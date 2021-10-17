Борьба с коррупцией

Расторгают контракт по ремонту Дворца спорта в Волгограде

Борьба с коррупцией 17.10.2021 20:11
0
17.10.2021 20:11


Недействительным (ничтожным) признан контракт по ремонту Дворца спорта в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску первого заместителя прокурора региона.
Иск был подан в интересах субъекта РФ к ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» (заказчика), ФГУП «ГСУ ФСИН России» (подрядчика) и ООО «Волгастройсервис» (субподрядчика). Надзорное ведомство требовало признать недействительным государственный контракт от 21 мая 2020 года на ремонт подвальных помещений объекта: «Капитальный ремонт здания Дворца Спорта Лит. «А» по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина 65. Административно-бытовой корпус», заключенный ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» с ФГУП «ГСУ ФСИН России». А также договор от 27 мая 2020 года на ремонт здания, заключенный ФГУП «ГСУ ФСИН России» с ООО «Волгастройсервис».
По утверждению прокуратуры, ФГУП «ГСУ ФСИН России» не выполняло работы по контракту и, не имея намерения лично выполнять работы, через 6 дней после заключения контракта заключило договор с субподрядчиком. Надзорное ведомство указало в своем заявлении, что одновременное заключение ФГУП «ГСУ ФСИН России» контракта с ГКУ «УКС» и договора с ООО «Волгастройсервис» свидетельствует о неправомерности применения неконкурентного способа закупки, что лишило других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, возможности реализовать свое право на заключение контракта.
Исковые требования первого заместителя прокурора удовлетворены в полном объеме.Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
Ранее уже сообщалось, подрядчик реконструкции Дворца спорта - ФГУП «ГСУ ФСИН России» - сорвал сроки проведения капитального ремонта здания, начатого в 2019 году по поручению губернатора. В феврале текущего года отмечалось, что ни один из пяти контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей не исполнен. Тогда сообщалось, что заказчик ремонта объекта – ГКУ «Управление капитального строительства» - инициировал меры гражданской ответственности к подрядчику «ввиду низкой эффективности производства работ и неудовлетворительной динамики выполнения капитального ремонта». В частности, по решению арбитражного суда Волгоградской области с ФГУП ГСУ ФСИН России на тот момент было взыскано уже около 1 миллиона рублей в качестве пени за просрочку исполнения контракта. Также подрядчику направлялись претензии по уплате пени еще примерно на такую же сумму. 
Согласно данным арбитража, на уходящей неделе с ФГУП «ГСУ ФСИН России» по решению суда за нарушение сроков выполнения работ взыскано пени в сумме более 265 тысяч рублей за период с 21 октября 2020 года по 11 февраля 2021 года. В данном случае речь идет о контракте, который был заключен в августе 2019 года на выполнение работ по капитальному ремонту здания Дворца спорта. Это отопление, вентиляция, кондиционирование, дымоудаление, пожаротушение, водоснабжение и канализация на 1-2 этажах административно-бытового корпуса, помещениях подвала. Отмечается, что свои обязательства подрядчик исполнен частично на сумму 13,4 миллиона рублей. Сумма неисполненных обязательств по контракту составляет более 11,3 миллиона рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Квартира в новостройке с ремонтом от 1,7 млн руб.
Борьба с коррупцией
14.10.2021 14:17
Борьба с коррупцией 14.10.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.10.2021 19:48
Борьба с коррупцией 12.10.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.10.2021 18:14
Борьба с коррупцией 12.10.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.10.2021 17:58
Борьба с коррупцией 11.10.2021 17:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.10.2021 13:11
Борьба с коррупцией 10.10.2021 13:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.10.2021 16:26
Борьба с коррупцией 09.10.2021 16:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 07.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.10.2021 13:13
Борьба с коррупцией 05.10.2021 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.09.2021 09:11
Борьба с коррупцией 29.09.2021 09:11
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 14:24
Борьба с коррупцией 27.09.2021 14:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.09.2021 13:31
Борьба с коррупцией 27.09.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.09.2021 16:13
Борьба с коррупцией 23.09.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.09.2021 18:14
Борьба с коррупцией 22.09.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.09.2021 18:39
Борьба с коррупцией 11.09.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2021 17:13
Борьба с коррупцией 03.09.2021 17:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:11
Расторгают контракт по ремонту Дворца спорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:22
«Это все женщина»: главный тренер волгоградского «Ротора» высказался о 150-миллионном иске к FacebookСмотреть фотографии
17:09
Волгоградский "Ротор" заработал "юбилейную" ничью в матче со "Спартаком-2"Смотреть фотографии
16:41
Чиновникам отказали в сносе турбазы на Дону под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:35
«Идеальный папа постоянно ищет баланс»: волгоградцы впервые отмечают День отцаСмотреть фотографии
13:32
Взломщика сейфа с 18 млн рублей осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
Волгоградская область попала в «оранжевую» зону по COVID-19Смотреть фотографии
11:28
Шесть человек пострадали при опрокидывании двух машин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области штрафуют организаторов Эльтонского ультрамарафонаСмотреть фотографии
09:43
Под Волгоградом фельдшера скорой признали виновным в смерти 89-летней пациенткиСмотреть фотографии
09:12
В Волгоградской области хозяин дома затопил печку и сгорелСмотреть фотографии
18:55
Виновата пандемия и погода: почему все подорожало и чего ждать в следующем годуСмотреть фотографии
17:48
Патриотичная картина на фасаде высотки в Волгограде обошлась в 200 тысячСмотреть фотографии
16:09
Патриарх Кирилл оценил волгоградское гостеприимствоСмотреть фотографии
14:46
Бабье лето кончилось: на Волгоградскую область надвигается похолоданиеСмотреть фотографии
13:56
Главврач волгоградской больницы высказался о вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
12:49
«Хлеб всему голова»: взгляд на главный продукт сквозь призму вековСмотреть фотографии
12:32
Кривая заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области упорно идет вверхСмотреть фотографии
11:28
Волгоградских дознавателей наградили за 12 тысяч раскрытых преступленийСмотреть фотографии
10:49
Крупнейший памятник природы Волгоградской области стал больше в пять разСмотреть фотографии
10:11
Плата за капремонт вырастет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
В волгоградских ковидных госпиталях ставят кислородные газификаторы и концентраторыСмотреть фотографии
09:12
Волгоградская инфляция в сентябре стала самой низкой по ЮФОСмотреть фотографии
20:46
Проточная вода, много мыла и бумажное полотенце: моем руки как врачиСмотреть фотографии
19:32
«Черная дыра светлоярской коммуналки»: жителей села под Волгоградом бросили один на один с проблемным водопроводомСмотреть фотографии
18:04
Волгоградский хутор-погорелец засадили акациямиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населенияСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде из трущоб за два года вытащили 850 семейСмотреть фотографии
16:30
Экс-руководителя Центра реабилитации в Волгограде судят за мошенническую закупкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 