В Волгограде водитель пострадал в ДТП по пути из аэропорта

Происшествия 15.10.2021 10:08
0
15.10.2021 10:08
Водитель автомобиля "Лада Гранта" пострадал в ночной аварии на шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, 25-летний мужчина, который двигался со стороны аэропорта, не справился с управлением и наехал на островок безопасности. В результате машина перевернулась. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу.
Реклама
На трассе в Волгоградской области погиб водитель опрокинувшейся легковушки15.10.2021 09:50
Происшествия 15.10.2021 09:50
Болельщик кидался шарфом во время провальной игры «Ротора» в Волгограде14.10.2021 11:15
Происшествия 14.10.2021 11:15
Бабушка на мотоцикле погибла в ДТП с грузовиком в Волгоградской области14.10.2021 10:51
Происшествия 14.10.2021 10:51
В ковидном роддоме Волгограда умерли женщина и ее нерожденный ребенок13.10.2021 20:23
Происшествия 13.10.2021 20:23
Лихача остановили выстрелами по колесам в Волгоградской области (ВИДЕО)13.10.2021 09:44
Происшествия 13.10.2021 09:44
Дым от гигантского пожара в Казахстане накрыл Волгоградскую область12.10.2021 17:30
Происшествия 12.10.2021 17:30
В Волгограде вандал облил краской мемориальную доску Ивана Шабунина12.10.2021 14:39
Происшествия 12.10.2021 14:39
В переполненном автобусе в Волгограде едва не умерла пожилая пассажирка12.10.2021 14:28
Происшествия 12.10.2021 14:28
В Волгограде в массовом ДТП погиб водитель иномарки с иностранными номерами11.10.2021 19:04
Происшествия 11.10.2021 19:04
Микроавтобус собрал две легковушки в результате ДТП в Волгограде (ВИДЕО)11.10.2021 17:31
Происшествия 11.10.2021 17:31
Пьяный мужчина вылил бутылку водки в Вечный огонь в Волгограде (ВИДЕО)11.10.2021 12:26
Происшествия 11.10.2021 12:26
Пьяный водитель "Оки" протаранил иномарку с пассажирами под Волгоградом11.10.2021 10:36
Происшествия 11.10.2021 10:36
Камеры зафиксировали роковой поворот маршрутки в центре Волгограда11.10.2021 10:22
Происшествия 11.10.2021 10:22
Пассажира маршрутки с подозрительным йогуртом задержали под Волгоградом11.10.2021 09:42
Происшествия 11.10.2021 09:42
Два ребенка и две женщины пострадали из-за маршрутчика в Волгограде10.10.2021 19:19
Происшествия 10.10.2021 19:19
Реклама