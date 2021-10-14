Происшествия 14.10.2021 10:51
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14.10.2021 10:51
Пожилая пассажирка мотоцикла скончалась в результате аварии с КамАЗом в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем на 778 км автодороги Р-22 "Каспий" в Михайловском районе.
По предварительным данным, 81-летний водитель, управляя мотоциклом "ИМЗ-8103-10", который двигался в сторону Москвы, при выезде с обочины не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, а его 84-летняя пассажирка погибла.
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