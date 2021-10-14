



Пожилая пассажирка мотоцикла скончалась в результате аварии с КамАЗом в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем на 778 км автодороги Р-22 "Каспий" в Михайловском районе.

По предварительным данным, 81-летний водитель, управляя мотоциклом "ИМЗ-8103-10", который двигался в сторону Москвы, при выезде с обочины не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован, а его 84-летняя пассажирка погибла.



