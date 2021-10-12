Антимонопольщики «разморозили» аукцион по строительству школы в Волжском

Борьба с коррупцией 12.10.2021 19:48
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12.10.2021 19:48
Волгоградское УФАС признало необоснованной жалобу о нарушении закона о контрактной системе в части определения подрядчика на выполнения работ по строительству "под ключ" школы в 37 микрорайоне города Волжского. Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", аукцион был приостановлен до рассмотрения жалобы ООО "Стигматранс" из Москвы, которое не принимало участие в этих торгах.
Компания пожаловалось в УФАС по Волгоградской области на обнаруженные в аукционной документации нарушения. В частности, московская организация указала на то, что заказчик нарушил части 4,8 статьи 34 Закона о контрактной системе, не установив штрафы для случая неисполнения исполнителем обязательств, не имеющих стоимостного выражения, а также предъявил излишние требования к составу заявки. Так, в жалобе отмечалось, что техническим заданием документации установлены требования к используемым товарам при оказании услуг по благоустройству. ООО "Стигматранс" посчитало это требование неправомерным.
Электронный аукцион по поиску подрядчика на строительство школы на 1000 мест в Волжском был объявлен 21 сентября текущего года, а 8 октября состоялось рассмотрение заявок. Заказчиком выступает Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Всего на конкурс заявился один участник – АО "Приволжтрансстрой". На этом основании электронный конкурс был признан несостоявшимся.
Начальная цена строительства школы "под ключ" определена в сумме 856,1 миллиона рублей. По адресу ул. Медведева, 79 планируют возвести современное образовательное учреждение, где будут просторные учебные классы, несколько спортзалов, актовый зал, мастерские, специализированные кабинеты и лаборантские и многое другое. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
В администрации Волжского отмечали, что школа-тысячник в 37 микрорайоне станет первым общеобразовательным учреждением, построенным в Волжском за последние 20 лет.
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