Кандидатов на пост мэра Волгограда отфильтруют 10 человек





В Волгограде сформирована комиссия по отбору кандидатур на освободившуюся после ухода Виталия Лихачева должность главы администрации города. В состав коллегиального органа пятерых человек утвердила Волгоградская гордума, еще столько же членов комиссии назначил губернатор Андрей Бочаров. В течение трех дней комиссия должна выбрать своего председателя, сообщает ИА «Высота 102».

В коллегиальный орган, который отфильтрует претендентов на мэрское кресло, вошли почетный гражданин города-героя Волгограда Александр Струков и председатель КСП Волгограда Александр Мордвинцев. В списке утвержденных гордумой – член Общественной палаты Волгограда Оксана Муртазаева, консультант-юрисконсульт правового отдела думы Светлана Денисова, председатель Волгоградского областного отделения «Опоры России» Андрей Удахин.

Губернатор, в свою очередь, утвердил председателя облсовпрофа Татьяну Гензе и председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаила Битюцкого. В состав также вошли председатель комитета Волгоградской облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк, начальник государственно-правового управления аппарата губернатора Роман Левкин, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области» Юрий Хорошеньков.

Отобранные комиссией кандидатуры на пост мэра направят в гордуму, где депутаты не менее чем двумя третями голосов изберут нового главу Волгограда.