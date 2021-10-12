Политика

Кандидатов на пост мэра Волгограда отфильтруют 10 человек

Политика 12.10.2021 12:08
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12.10.2021 12:08


В Волгограде сформирована комиссия по отбору кандидатур на освободившуюся после ухода Виталия Лихачева должность главы администрации города. В состав коллегиального органа пятерых человек утвердила Волгоградская гордума, еще столько же членов комиссии назначил губернатор Андрей Бочаров. В течение трех дней комиссия должна выбрать своего председателя, сообщает ИА «Высота 102».
В коллегиальный орган, который отфильтрует претендентов на мэрское кресло, вошли почетный гражданин города-героя Волгограда Александр Струков и председатель КСП Волгограда Александр Мордвинцев. В списке утвержденных гордумой – член Общественной палаты Волгограда Оксана Муртазаева, консультант-юрисконсульт правового отдела думы Светлана Денисова, председатель Волгоградского областного отделения «Опоры России» Андрей Удахин.
Губернатор, в свою очередь, утвердил председателя облсовпрофа Татьяну Гензе и председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Михаила Битюцкого. В состав также вошли председатель комитета Волгоградской облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий Михаил Струк, начальник государственно-правового управления аппарата губернатора Роман Левкин, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области» Юрий Хорошеньков.
Отобранные комиссией кандидатуры на пост мэра направят в гордуму, где депутаты не менее чем двумя третями голосов изберут нового главу Волгограда.
Напомним, что Виталий Лихачев сложил полномочия главы Волгограда в понедельник, 27 сентября. В этот же день временно осуществляющим полномочия градоначальника был назначен Владимир Марченко.

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