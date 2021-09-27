Гордума назначила Владимира Марченко врио главы Волгограда

Политика 27.09.2021 20:31
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27.09.2021 20:31
Депутаты Волгоградской городской думы заочным голосованием одобрили назначение замгубернатора Владимира Марченко временно исполняющим обязанности главы Волгограда. За кандидатуру, поддержанную губернатором Андреем Бочаровым и фракцией «ЕР» в гордуме, проголосовало абсолютное большинство депутатов, сообщили в пресс-службе думы.
На заседании фракции в онлайн-формате Марченко представил нардепам теперь бывший глава Волгограда Виталий Лихачев, который избран в Государственную Думу. Голосование за кандидатуру Владимира Марченко началось уже после 19 часов. На новую работу заместитель губернатора выйдет завтра, 28 сентября.
Свою карьеру в органах власти 52-летний Владимир Марченко начал в 2001 году с должности замглавы администрации Старополтавского района – одного из самых сложных в Заволжье. В 2009 году он занял место своего шефа, в 2015 году перешел в администрацию Волгоградской области. Он возглавил комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики. Спустя три года стал заместителем губернатора и курировал вопросы ЖКХ, строительства, благоустройства.
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