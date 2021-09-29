В Волгограде объявили конкурс по поиску нового мэра

Политика 29.09.2021 11:33
0
29.09.2021 11:33
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Волгограда объявили сегодня депутаты городской думы на очередном заседании. Как сообщили в пресс-службе представительного органа власти, депутаты единогласно приняли проекты решений "Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа город-герой Волгоград" и "О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа город-герой Волгоград".
Таким образом, депутаты дали старт процедуре по отбору кандидатур на должность главы Волгограда, которая стала вакантной после сложения полномочий избранного в Госдуму РФ Виталия Лихачева. Также на заседании была назначена половина членов конкурсной комиссии, в которую вошли председатель КСП Волгограда Александр Мордвинцев, председатель городского Совета ветеранов Александр Струков, член Общественной палаты Волгограда Оксана Муртазаева, председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Удахин и юрист правового отдела гордумы Светлана Денисова.
Вторую половину конкурсной комиссии, которая состоит из 10-ти человек, согласно действующим нормативным актам, сформирует губернатор Волгоградской области. После этого претенденты на должность главы Волгограда смогут подавать заявления на конкурс.
Требования к кандидатам соответствуют действующему федеральному законодательству. Также они должны будут пройти собеседование, представить свои программы по развитию города. Комиссия определит наиболее достойных и направит свои предложения в гордуму, которая примет окончательное решение. За нового мэра должны проголосовать не менее двух третей депутатов.
Напомним, что Виталий Лихачев сложил полномочия главы Волгограда в понедельник, 27 сентября. В этот же день временно исполняющим обязанности градоначальника был назначен Владимир Марченко.
Реклама
Замгубернатора Владимир Марченко займет кресло главы Волгограда27.09.2021 18:26
Политика 27.09.2021 18:26
Мэр Волгограда ушел в отставку27.09.2021 14:58
Политика 27.09.2021 14:58
Первый зампредседателя гордумы Волгограда отказался от мандата24.09.2021 15:46
Политика 24.09.2021 15:46
Губернатор Волгоградской области отказался от мандата депутата Госдумы22.09.2021 17:45
Политика 22.09.2021 17:45
За воротами «Волгоград Арены» губернатор встретится с единороссами27.08.2021 14:37
Политика 27.08.2021 14:37
Волгоградская облдума разжаловала председателя комиссии по парламентскому контролю09.07.2021 13:09
Политика 09.07.2021 13:09
В «Единой России» задумались об исключении депутата Волгоградской облдумы Осипова09.07.2021 10:42
Политика 09.07.2021 10:42
Помощник Путина прилетел в Волгоград01.07.2021 13:00
Политика 01.07.2021 13:00
Экс-депутата Волгоградской облдумы выдвинули в Госдуму от Москвы25.06.2021 09:07
Политика 25.06.2021 09:07
Самозанятый из хутора Волгоградской области собрался в Госдуму21.06.2021 12:56
Политика 21.06.2021 12:56
Депутат Госдумы от Волгоградской области досрочно сложила полномочия09.06.2021 17:04
Политика 09.06.2021 17:04
Рабочий класс и чиновники: волгоградские единороссы выбрали делегатов на съезд в Москву08.06.2021 15:18
Политика 08.06.2021 15:18
Депутаты Гусева и Плотников лидируют по количеству жалоб на праймериз в Волгоградской области31.05.2021 17:13
Политика 31.05.2021 17:13
Участник праймериз в Волгограде «потерял» свою кандидатуру в чужом округе31.05.2021 16:25
Политика 31.05.2021 16:25
Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймериз30.05.2021 14:59
Политика 30.05.2021 14:59
Реклама