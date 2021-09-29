Политика

В Волгограде объявили конкурс по поиску нового мэра

Политика 29.09.2021 11:33
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29.09.2021 11:33


Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Волгограда объявили сегодня депутаты городской думы на очередном заседании. Как сообщили в пресс-службе представительного органа власти, депутаты единогласно приняли проекты решений "Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа город-герой Волгоград" и "О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа город-герой Волгоград".
Таким образом, депутаты дали старт процедуре по отбору кандидатур на должность главы Волгограда, которая стала вакантной после сложения полномочий избранного в Госдуму РФ Виталия Лихачева. Также на заседании была назначена половина членов конкурсной комиссии, в которую вошли председатель КСП Волгограда Александр Мордвинцев, председатель городского Совета ветеранов Александр Струков, член Общественной палаты Волгограда Оксана Муртазаева, председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Андрей Удахин и юрист правового отдела гордумы Светлана Денисова.
Вторую половину конкурсной комиссии, которая состоит из 10-ти человек, согласно действующим нормативным актам, сформирует губернатор Волгоградской области. После этого претенденты на должность главы Волгограда смогут подавать заявления на конкурс.
Требования к кандидатам соответствуют действующему федеральному законодательству. Также они должны будут пройти собеседование, представить свои программы по развитию города. Комиссия определит наиболее достойных и направит свои предложения в гордуму, которая примет окончательное решение. За нового мэра должны проголосовать не менее двух третей  депутатов. 
Напомним, что Виталий Лихачев сложил полномочия главы Волгограда в понедельник, 27 сентября. В этот же день временно исполняющим обязанности градоначальника был назначен Владимир Марченко

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