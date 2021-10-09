Волгоградский "Ротор" и "Енисей" из Красноярска сыграли вничью - 1:1

Спорт 09.10.2021 15:03
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09.10.2021 15:03
"Ротор" на выезде сыграл вничью с клубом из Красноярска в матче 16-ого тура первенства ФНЛ – 1:1. Начало встречи осталось за гостями, сообщает ИА "Высота 102". Уже на 5-ой минуте лучший бомбардир волгоградской команды в этом сезоне полузащитник Андреа Чуканов реализовал выход один на один с вратарём "Енисея" и вывел "Ротор" вперёд. В дальнейшем матч приобрёл спокойный характер со стороны обоих клубов. Команды практически не создавали угроз воротам друга друга. Только на 40-ой минуте матча футболист хозяев пробивал опасно в дальний угол вратаря волгоградцев Игоря Обухова, но голкипер смог справиться с ударом и перевёл мяч на угловой. Свой шанс забить второй мяч у гостей был через несколько минут, когда волгоградская команда ринулась в опасную контратаку, но защитник красноярцев сумел заблокировать удар нападающего «Ротора» Камиля Муллина.
Во втором тайме игроки "Ротора" отдали инициативу соперникам, чем они и воспользовались на 80-й минуте, забив гол после розыгрыша углового. Только после этого футболисты волгоградского клуба активизировались и попытались реабилитироваться. Однако вновь поразить ворота "Енисея" "Ротору" так и не удалось.
Таким образом, "Ротор" в очередной раз поделил очки с соперником. У волгоградского клуба уже девятая ничья в этом сезоне.
Фото Единый фан-портал "Ротора" ВК.
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