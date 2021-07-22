







Волгоградские полицейские просят помощи в установлении личности граждан, применивших насилие в отношение малолетнего ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», шокирующее видео было выложено в социальной сети – его сняли очевидцы. На видео запечатлены мужчина с женщиной, находившиеся в пьяном состоянии – женщина и вовсе едва стояла на ногах. С ними было трое детей – две девочки и маленький мальчик. Мужчина бил малыша по голове, толкал его так, что он падал на землю, отвешивал ему подзатыльники. Малыш, видимо, пытался найти защиту у женщины, однако та отправила его к своему спутнику, который продолжил издеваться над мальчиком. Шокирующие кадры были сняты в Волгограде в ЦПКиО на днях.

В УМВД по г. Волгограду просят граждан, располагающих информацией, позволяющей идентифицировать данных лиц, сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Волгограду по телефону 8 (8442) 93-01-11 или 02.