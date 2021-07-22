Расследования 22.07.2021 22:14
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22.07.2021 22:14
Полиция установила личность мужчины, который кулаками воспитывал ребенка на территории ЦПКиО около стадиона «Волгоград-Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, им оказался неоднократно судимый за кражи и наркотики 36-летний житель Волжского. Свои действия об объяснил нахождением в состоянии опьянения и способом воспитания 6-летнего сына своей гражданской супруги.
Напомним, в соцсетях появилось видео истязания маленького мальчика мужчиной, который отвешивал ребенку подзатыльники, толкал его и бил кулаками по голове. Мужчина находился вместе с женщиной, которая из-за сильного алкогольного опьянения едва держалась на ногах. Вместе с ними были еще две девочки. Ранее в полиции обратились к жителям Волгограда с просьбой помочь в установлении личностей взрослых, фигурирующих в данной видеозаписи. Позже к этому призыву присоединились и в СУ СК по Волгоградской области. Следователи настоятельно рекомендовали мужчине и женщине, запечатленным на видеозаписи, незамедлительно и самостоятельно обратиться в следственный отдел по Центральному району города Волгограда. Однако сами они не пришли.
В региональном главке МВД сообщили, что сотрудниками ПДН городского и областного Управлений МВД были изучены данные о нескольких сотен семей, просмотрены записи камер городской системы безопасности, зафиксировавших передвижение разыскиваемого, опрошены водители общественного транспорта, службы такси, возможные свидетели и очевидцы. Информацию о розыске и установлении личности мужчины активно распространили региональные и федеральные СМИ.
Напомним, что материалы доследственной проверки по факту избиения ребенка полиция передала в СУ СК по Волгоградской области, которое даст оценку действиям мужчины.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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