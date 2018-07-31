Астрахань

В астраханских медучреждениях отсутствуют жизненно необходимые лекарства

Астрахань 31.07.2018 14:53
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31.07.2018 14:53


Прокуратура Астраханской области обязала астраханские медучреждения обеспечить наличие жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛС), - сообщает ИА «Астрахань 24». По данным ведомства, в городской клинической больнице №3 им. С.М. Кирова отсутствует ряд медикаментов, включенных в перечень ЖНВЛС на 2018 год. Во взрослом и детском отделении №2  городской поликлиники № 10  не соблюдается температурный режим хранения вакцин, а в детской поликлинике отсутствует вакцина против полиомиелита, включённая в Национальный календарь прививок.  В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями прокуратурой в медучреждения внесены представления, рассмотрение которых и фактическое устранение недостатков на контроле.
Фото ИА «Астрахань 24».

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