Астрахань

Без страховки: В Астрахани во время капремонта рабочие упали с высоты, один человек погиб

Астрахань 08.10.2018 15:30
282 0
08.10.2018 15:30


В Астрахани во время капитального ремонта трехэтажного жилого дома на улице Богдана Хмельницкого двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб. Как сообщает ИА «Астрахань 24», они работали без страховки и без соблюдения норм безопасности. В результате один из ремонтников скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Второй госпитализирован. Третьему оказали помощь в машине скорой медицинской помощи. Проводится расследование. 

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