В Астраханской области «Газель» съехала в реку с парома: один погибший

Астрахань 26.10.2018 15:06
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26.10.2018 15:06
Сегодня 24-летний житель села Восток, управляя грузовой тентованой «Газелью» вместе с 21-летним пассажиром, гражданином Узбекистана, скатились с парома в реку Енотаевка. По сообщению регионального УМВД, молодые люди двигались в сторону села Косика, чтобы набрать питьевой воды. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Владелец автомобиля занимается бахчевыми хозяйствами, а иностранец был у него трудоустроен. Подъезжая к берегу реки, водитель пытался затормозить, однако у машины отказали тормоза. В итоге молодой человек заехал на паром, но остановить «газель» ему так и не удалось. Автомобиль съехал в воду. С учётом длины парома, расстояние до берега составило 20 метров. Водитель самостоятельно покинул кабину, выплыл, а затем спас пассажира, после чего они поплыли обратно к берегу. Но добраться до суши смог только местный житель. Иностранец утонул. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Енотаевскому району, сотрудники Госавтоинспекции, МЧС. Водолазы принимают меры по поднятию на поверхность тела утонувшего. По данному факту назначено проведение процессуальной проверки.
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