Астрахань

Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из Подмосковья

Астрахань 12.10.2018 13:05
754 1
12.10.2018 13:05


АСТРАХАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Полицейские ведут поиск трех туристов из Московской области, отдыхавших на лодке и пропавших вместе с егерем в Астраханской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы УМВД по региону Нурислам Узбеков.
"Сформированы поисковые группы сотрудников МВД, они работают на воде в акватории Волги. Проведение розыскных мероприятий на контроле у руководства областного управления МВД", - сказал Узбеков.
По его словам, сообщение о пропаже туристов поступило в четверг вечером, поисковая операция только началась.
В областном Главном управлении МЧС уточнили, что 11 октября в 21:47 (20:47 мск) в службу спасения поступило сообщение, что трое гостей из Московской области, все 1971 года рождения, а также егерь базы отдыха "Якорь" в Камызякском районе Астраханской области вышли на лодке из села Караульного. С 14:00 (13:00 мск) четверга на связь по сотовому телефону они не выходили.
"Егеря базы отдыха "Якорь" отправились на поиски своего товарища и троих пропавших туристов из Подмосковья, которых он сопровождал", - отметила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области Елена Шапошникова. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Астраханской области на территории заповедника уничтожен лотос
03.10.2018 10:27
2865 6
Без страховки: В Астрахани во время капремонта рабочие упали с высоты, один человек погиб
08.10.2018 15:30
1465 1
Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из Подмосковья
12.10.2018 13:05
755 1
Астрахань
09.10.2018 14:46
Астрахань 09.10.2018 14:46
3950 3 Обсудить

0
Далее
Астрахань
08.10.2018 15:30
Астрахань 08.10.2018 15:30
1465 1 Обсудить

0
Далее
Астрахань
07.10.2018 11:09
Астрахань 07.10.2018 11:09
2260 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
05.10.2018 14:17
Астрахань 05.10.2018 14:17
3108 2 Обсудить

0
Далее
Астрахань
03.10.2018 10:27
Астрахань 03.10.2018 10:27
2865 6 Обсудить

0
Далее
Астрахань
02.10.2018 09:15
Астрахань 02.10.2018 09:15
2361 6 Обсудить

0
Далее
Астрахань
28.09.2018 15:24
Астрахань 28.09.2018 15:24
3837 14 Обсудить

0
Далее
Астрахань
26.09.2018 08:36
Астрахань 26.09.2018 08:36
3456 14 Обсудить

0
Далее
Астрахань
19.09.2018 15:07
Астрахань 19.09.2018 15:07
6462 17 Обсудить

0
Далее
Астрахань
20.08.2018 15:13
Астрахань 20.08.2018 15:13
10932 2 Обсудить

0
Далее
Астрахань
19.08.2018 05:52
Астрахань 19.08.2018 05:52
4594 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
11.08.2018 05:49
Астрахань 11.08.2018 05:49
7494 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
09.08.2018 07:33
Астрахань 09.08.2018 07:33
7113 13 Обсудить

0
Далее
Астрахань
05.08.2018 18:58
Астрахань 05.08.2018 18:58
9770 0 Обсудить

0
Далее
Астрахань
04.08.2018 15:22
Астрахань 04.08.2018 15:22
8667 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:51
Жители Волгограда не отказываются от покупки духовСмотреть фотографии
14:16
Для семьи погорельцев с острова Сарпинский в Волгограде собирают помощьСмотреть фотографии
13:40
Волгоградскому театру одного актера не хватает «воздуха»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из ПодмосковьяСмотреть фотографии
12:54
Назад к истории: строители начали крушить «новодел» в здании пожарной каланчи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде культуриста будут судить за контрабанду анаболических стероидовСмотреть фотографии
11:56
Фекальные реки: в Волгограде потоки нечистот продолжают топить жилые дома и пруд с утками Смотреть фотографии
10:54
Из больницы в СИЗО: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга посадили в общую камеруСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде семейное кафе наказали за нечистоплотностьСмотреть фотографии
09:36
В центре Волгограда грузовик протаранил маршрутку, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Да будет лифт: Мучениям жителей дома в Волгограде пришел конецСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Во всей красе: глава региона представил АПК Волгоградской области в Москве Cмотреть видео
17:40
Ради детских пособий жительница Волгоградской области подделала справку о рождении дочериСмотреть фотографии
17:31
Жители дождались: В Волгограде устраняют аварию на бесхозных канализационных сетяхСмотреть фотографии
17:07
Уральские режиссеры снимут фильм в поезде, идущем из Москвы в ВолгоградСмотреть фотографии
16:58
И точка: Владимир Путин подписал закон о новом времени в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:24
Заказал убийство: в Волгограде житель Москвы угрожал судье расправойСмотреть фотографии
15:46
Писатель, нефтяник и коммунист: Трое человек претендуют на звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской гордуме депутат-новичок просит бюджетные деньги на "вождя мирового пролетариата"Смотреть фотографии
13:50
Верховный суд поставил точку в споре мэрии Волгограда и бывшего собственника зданий у автовокзалаСмотреть фотографии
12:31
УК дождется пинка: В Волгограде игры управляющей организации довели до безразмерных помоекСмотреть фотографии
11:45
Умерла легендарный диктор Центрального стадиона ВолгоградаСмотреть фотографии
11:40
СП России: В Волгоградской области «ошиблись» с подключением скоростного Интернета в учрежденияхСмотреть фотографии
11:27
Гремячинский ГОК строит свою железнодорожную станцию «Волга-Калий»Смотреть фотографии
11:15
Жителя Волгоградской области насмерть сбил под Астраханью водитель из ПодмосковьяСмотреть фотографии
11:06
В Волгоградской гордуме не все избранные от "ЕР" депутаты вступили во фракциюСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области отец и сын погибли, отравившись угарным газомСмотреть фотографии
10:29
Хотел тишины и покоя: волгоградец взыскал компенсацию за шумный холодильник в магазинеСмотреть фотографии
09:45
Под Волгоградом бывший судебный пристав изъял чужую технику, чтобы сдать ее в металлоломСмотреть фотографии
08:34
Доска позора: Жители Волгограда два года добиваются от чиновников ремонта убитой дорогиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 