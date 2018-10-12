Под Астраханью ведутся поиски пропавших туристов из Подмосковья





АСТРАХАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Полицейские ведут поиск трех туристов из Московской области, отдыхавших на лодке и пропавших вместе с егерем в Астраханской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы УМВД по региону Нурислам Узбеков.

"Сформированы поисковые группы сотрудников МВД, они работают на воде в акватории Волги. Проведение розыскных мероприятий на контроле у руководства областного управления МВД", - сказал Узбеков.

По его словам, сообщение о пропаже туристов поступило в четверг вечером, поисковая операция только началась.

В областном Главном управлении МЧС уточнили, что 11 октября в 21:47 (20:47 мск) в службу спасения поступило сообщение, что трое гостей из Московской области, все 1971 года рождения, а также егерь базы отдыха "Якорь" в Камызякском районе Астраханской области вышли на лодке из села Караульного. С 14:00 (13:00 мск) четверга на связь по сотовому телефону они не выходили.

"Егеря базы отдыха "Якорь" отправились на поиски своего товарища и троих пропавших туристов из Подмосковья, которых он сопровождал", - отметила ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Астраханской области Елена Шапошникова.



