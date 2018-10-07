Астрахань

В Астраханской области нашли останки воинов и слои пожарищ XI века

Астрахань 07.10.2018 11:09
634 0
07.10.2018 11:09


Археологи Астраханского отделения Русского географического общества провели очередные раскопки на Самосдельском городище и обнаружили слои пожарища, датируемого XI веком, сгоревшие жилые и хозяйственные постройки, останки погибших защитников города в боевом вооружении. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». 
Памятник был обнаружен недалеко от села Самосделка еще в 1990 году благодаря учителю истории местной школы. Исследования проводят представители Государственного исторического музея, Астраханского государственного университета и института этнологии и антропологии РАН.
Согласно ранее проведенным исследованиям, на месте городища находились три разновременных города, последовательно сменявших друг друга. Более ранние слои относятся к VIII-X вв. н.э. и предварительно интерпретируются, как остатки столицы хазарского каганата города Итиль. После его разрушения на месте возник новый торговый центр – город Саксин, просуществовавший с XI века, вплоть до его завоевания монголами в XIII веке. После на этом же месте в XIII-XIV вв. возникло золотоордынское поселение – Суммеркент. 

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